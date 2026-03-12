Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
12 марта 2026, 03:15 | Обновлено 12 марта 2026, 03:17
Рыбакина после победы над Костюк одолела британку в 1/8 финала Индиан-Уэллс

Сонай Картал не сумела доиграть матч четвертого раунда против третьей ракетки мира

Рыбакина после победы над Костюк одолела британку в 1/8 финала Индиан-Уэллс
Getty Images/Global Images Ukraine. Елена Рыбакина и Сонай Картал

Третья ракетка мира Елена Рыбакина из Казахстана вышла в четвертьфинал хардового турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс, США.

В четвертом раунде казахстанка прошла представительницу Великобритании Сонай Картал (WTA 54), которая снялась после семи геймов второго сета.

WTA 1000 Индиан-Уэллс. Хард, 1/8 финала

Сонай Картал (Великобритания) – Елена Рыбакина (Казахстан) [3] – 4:6, 3:4, RET., Картал

Картал отказалась от продолжения поединка из-за проблемы с левой ногой / областью бедра.

Рыбакина в Индиан-Уэллс также переиграла Хэйли Баптист и Марту Костюк. Ее следующей соперницей будет Джессика Пегула (США, WTA 5).

Рыбакина проведет 59-й четвертьфинал в карьере на уровне Тура и поборется за 38-й полуфинал. Для Елены это будет 19-й четвертьфинал на тысячниках.

Елена Рыбакина Сонай Картал WTA Индиан-Уэллс
