Максим ХЛАНЬ: «В первом поединке Лех выиграет у Шахтера»

Чуть больше недели назад «Гурник», цвета которого защищает украинец Максим Хлань, в четвертьфинале Кубка Польши победил «Лех» – будущего соперника «Шахтера» в Лиге конференций.

В эксклюзивном интервью Sport.ua полузащитник рассказал о выступлениях за свою команду и о предстоящем оппоненте «горняков».

– Максим, твой «Гурник» немного скатился в турнирной таблице (5-е место). С чем это связано?

– В первую очередь с польской лигой. Здесь специфический чемпионат. Если вы обратите внимание, то первое место от 16-го, которое на вылете, разделяет всего 13 очков. Это показывает уровень конкуренции, она в Польше неимоверно высока. Команда из нижней части турнирной таблицы может выиграть у лидера, и это не будет считаться суперсенсацией.

– Какая цель стоит перед вашей командой в чемпионате?

– Задачи стараемся выполнять по факту. Когда долгое время мы шли на первом месте или, допустим, находились в еврокубковой зоне, то, конечно, хотелось задержаться там, как можно дольше. Сейчас мы не говорим о золотых медалях, но попасть, опять-таки, в еврокубковую зону по итогам чемпионата, было бы отлично.

– Куда лучше дела у вас идут в Кубке страны. «Гурник» настроен взять трофей, которого у клуба не было очень давно?

– Местные журналисты уже спрашивали меня на эту тему. Но четкий ответ я вам тоже не дам. В этом турнире мы идем от матча к матчу, а там, как будет. Никто в «Гурнике» пока не думает о решающем поединке в Варшаве.

– В четвертьфинальном матче против «Леха» тебя удалили, но вы все равно выиграли – 1:0. За отраженный пенальти ты должен выставиться Марселю Любику?

– 100 процентов (смеется). Он спас не только команду, но и меня, за что я ему очень благодарен. Это футбол и каждый может ошибиться. Тяжело описать этот момент и сказать, что я не причем, тоже не могу. Да, я сфолил, но я не должен был находиться в той зоне.

– Вы прошли действующего чемпиона и будущего соперника «Шахтера» в Лиге конференций. Что можешь сказать о «Лехе»?

– Эта команда бывает разной. Ни пике своих возможностей она очень сильна. Поэтому мы и готовились в кубковой игре, как к противостоянию с явным фаворитом, так как до этого «Лех» выиграл восемь матчей кряду, включая и еврокубковые. Мы, естественно, действовали от обороны, и наш план сработал.

После нашей игры «Лех» проиграл еще и в чемпионате, поэтому команда, возможно, где-то потеряла уверенность. Поляки будут под большим давлением со стороны своих фанов и местной футбольной общественности. «Шахтер» мог бы попытаться этим воспользоваться.

Читайте также: Известный нападающий Шахтера спрогнозировал путь команды в еврокубках

– Чего «горнякам» нужно опасаться в этом противостоянии?

– «Лех» чем-то похож на «Шахтер» в плане игровых действий. У поляков тоже есть свои лидеры, которые могут забивать и отдавать голевые передачи. Они неплохо перемещаются тактически, хорошо действуют при высоком прессинге. И все польские команды, в том числе и «Лех» качественно действуют при стандартных положениях. А у «Шахтера» при обороне это не самая сильная сторона, поэтому необходимо быть очень внимательным и сконцентрированным.

– А где подопечные Арды Турана, как говорится, могут надавить?

– Первый наш очный матч в сезоне с «Лехом» мы провели в атаке, больше били по воротам, больше создали голевых моментов, но в итоге проиграли – 0:1. А во второй игре, как я сказал, мы больше работали в обороне, ловили соперника на контратаках и победили, не дав сопернику, кроме удара с точки, создавать моменты у наших ворот.

Впрочем, «Шахтер» не уступает сопернику в мастерстве и в умении играть первым номером, поэтому будет интересно, как украинская команда воспользуется своими шансами. Я почему-то уверен, что обе команды забьют (улыбается). Но несмотря на то, что «Лех» много пропускает, могу сказать, что эта команда умеет играть в низком блоке.

– То есть, ты ставишь на ничью?

– Нет. Все-таки в первом матче я отдам минимальное преимущество «Леху». А уже ответный поединок покажет, насколько качественно «Шахтер» сумел сделать работу над ошибками.