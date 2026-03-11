Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Известный нападающий Шахтера спрогнозировал путь команды в еврокубках
Лига конференций
11 марта 2026, 16:14 |
Известный нападающий Шахтера спрогнозировал путь команды в еврокубках

Виктор Грачев считает, что задача-минимум для «горняков» – выход в финал Лиги конференций

Шахтер

Завтра, 12 марта «Шахтер» возобновит для себя еврокубковый сезон. В 1/8 финала Лиги конференций подопечные Арды Турана сыграют с польским «Лехом».

Прогнозом не только на первый матч, но и целями донетчан на весь турнир в эксклюзивном интервью сайту Meta.ua рассказал легендарный форвард «горняков» Виктор Грачев.

– Не умаляя заслуг соперника, учитывая, что «Лех» действующий чемпион Польши, и первый матч пройдет на поле соперника, я все равно фаворитом этого противостояния считаю украинскую команду, – сказал Грачев. – Если «Шахтер» не пройдет «Лех», то зачем ставить высокие цели. До меня доходят разговоры из клуба, что стоит задача как минимум пробиться в финал турнира. И по большому счету в этом турнире нет команд, с которыми донетчане не смогут справиться.

В числе фаворитов, кроме «Шахтера» я бы назвал «Кристал Пэлас», «Райо Вальекано», «Страсбург» и, наверное, «Фиорентина», хотя итальянцам надо бы сконцентрироваться на чемпионате, чтобы не вылететь из Серии А.

В предстоящем поединке, несмотря на то, что игра пройдет в Познани, я рискну поставить на победу «горняков». Уж слишком много поляки пропускают в нынешнем сезоне. Счет? 2:1.

Виктор Грачев Шахтер Донецк Лига конференций Лех Познань
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
AK.228
👏👏
Шпрот в шоке 
Ответить
0
New Zelander
Правильно все спрогнозував
Ответить
0
Показать Скрыть 2 ответа
DK2025
Он тут уже прогнозировал (последовательно) выход в основу ЛЧ, потом ЛЕ, теперь финал ЛЕ, поражение Динамо с подчиненными главы АТБ (я "Полесье" теперь только так называю и призываю фанов Динамо делать то же самое) и многое, многое другое. Пафосно и потужно прос...т. свой очередной прогноз
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
бумбокс
Ответить
-1
Egoist
Пафосно и потужно сказал☝️
Ответить
-2
Показать Скрыть 3 ответа
AK.228
Фавориты 😂😂
Ответить
-3
