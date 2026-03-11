Известный нападающий Шахтера спрогнозировал путь команды в еврокубках

Завтра, 12 марта «Шахтер» возобновит для себя еврокубковый сезон. В 1/8 финала Лиги конференций подопечные Арды Турана сыграют с польским «Лехом».

Прогнозом не только на первый матч, но и целями донетчан на весь турнир в эксклюзивном интервью сайту Meta.ua рассказал легендарный форвард «горняков» Виктор Грачев.

– Не умаляя заслуг соперника, учитывая, что «Лех» действующий чемпион Польши, и первый матч пройдет на поле соперника, я все равно фаворитом этого противостояния считаю украинскую команду, – сказал Грачев. – Если «Шахтер» не пройдет «Лех», то зачем ставить высокие цели. До меня доходят разговоры из клуба, что стоит задача как минимум пробиться в финал турнира. И по большому счету в этом турнире нет команд, с которыми донетчане не смогут справиться.

В числе фаворитов, кроме «Шахтера» я бы назвал «Кристал Пэлас», «Райо Вальекано», «Страсбург» и, наверное, «Фиорентина», хотя итальянцам надо бы сконцентрироваться на чемпионате, чтобы не вылететь из Серии А.

В предстоящем поединке, несмотря на то, что игра пройдет в Познани, я рискну поставить на победу «горняков». Уж слишком много поляки пропускают в нынешнем сезоне. Счет? 2:1.