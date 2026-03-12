Роман ЯКУБА: «Понимал, что в Шахтере шансов будет немного»

В чемпионате Польши лидером турнирной таблицы и, возможно, главным претендентом на золотые медали, является «Заглембе», цвета которого защищает украинец Роман Якуба. В свое время защитник прошел школу «Шахтера», а в 20 лет игрок уехал покорять Европу. Сначала была Латвия, а сейчас Польша, где он провел уже более 120-ти поединков.

В эксклюзивном интервью сайту Sport.ua Якуба рассказал о своей нынешней карьере и будущем сопернике «горняков» в Лиге конференций познаньском «Лехе».

– Роман, сейчас ты основной футболист своей команды, поэтому прежде всего хотел спросить, почему не играл в последнем поединке «Заглембе»?

– Потому что во встрече с «Вислой» получил травму. И сейчас мне на восстановление потребуется две-три недели.

– Как тебе играется в Польше?

– Очень интересная лига. Это, наверное, самый непредсказуемый чемпионат в Европе. Плотность в таблице высокая, а это говорит о серьезной конкуренции, что поднимает не только уровень всего местного футбола, но и футболистов, в частности. Я выступаю здесь третий сезон и могу это только подтвердить.

– Ты долгое время был на контракте с «Шахтером». Почему в 2021 году решил уйти?

– Сложились такие обстоятельства, что я решил не продолжать соглашение с «горняками». Я очень хотел попробовать себя в Европе. Для меня это всегда было в приоритете.

Шахтер. Роман Якуба крайний в верхнем ряду

– Не жалеешь, что покинул один из лучших клубов Украины, который всегда выступает в еврокубках?

– Я стараюсь делать так, чтобы потом не жалеть. В «Шахтере» я прошел все возрастные группы, тренировался с первой командой и как бы все, вроде, неплохо получалось. Тем не менее, я понимал, что не буду иметь полноценной игровой практики, и буду выступать за молодежный состав. Поэтому хотелось начать выступать на взрослом уровне, как игрок основного состава. Для себя решил, чем раньше это случится, тем быстрее пройдет моя адаптация к такому уровню.

Но как показало время, точнее, с началом войны, когда бразильцы уехали, многие мои партнеры по молодежному составу, такие как Анатолий Трубин, Георгий Судаков, Даниил Сикан, заиграли за первую команду «Шахтера». Но такова жизнь и за свой выбор я ни в коем случае не жалею. Я рад, как идет моя футбольная жизнь.

– На твоем пути был чемпионат Латвии, где ты в составе «Валмиеры» стал чемпионом, потом была «Пуща» и теперь «Заглембе». Понемногу поднимаешься по карьерной лестнице?

– Я всегда ставлю перед собой определенные цели. Возможно, все идет не итак быстро, как того хотелось, но я работаю над собой каждый день.

– Твоя команда идет на первом месте. Вы стремитесь стать чемпионами?

– Перед началом сезона таких громких заявлений, конечно, не было. Но аппетит, как говорится, приходит во время еды. Однако и сейчас никто об этом не говорит, команда идет от матча к матчу. Каждый следующий поединок самый важный. Это команде прививают тренера и психологи.

Роман Якуба

– В следующем туре вашим соперником будет действующий чемпион «Лех». Это будет ключевой для вас поединок в борьбе за самые высокие места?

– Один из таких, так точно. Хотя впереди еще десять матчей и теоретически можно набрать 30 очков (улыбается). Мы выиграли у «Леха» в первом круге и хотим подтвердить наше превосходство. К тому же при равном количестве очков первых делом учитываются очные противостояния. Тем более, что победа над действующим чемпионом всегда добавляет психологической уверенности.

– Наверняка вы уже разбирали игру «Леха». Что скажешь о сильных и слабых сторонах этого оппонента?

– Они уверенны на мяче, а это говорит о качественных футболистах в атакующей линии. У них хорошие крайние полузащитники и шведский нападающий Исхак. А что касается слабых сторон, то это игра в обороне. Когда «Лех» атакует, они теряют защиту, их много раз за это наказывали.

– Однако «Шахтер» вряд ли будет действовать вторым номером даже в гостях.

– Действительно, «горняки» стараются доминировать в матчах с любым соперником, даже с «Барселоной». Соглашусь, что донетчане будут действовать в своем ключе. Тем не менее, «Лех» также не станет в оборону. Поэтому будет интересное противостояние.

– Каким будет твой прогноз на матч в Познани?

– Опять же, «Лех» играет дома, поэтому изо всех сил будет стремиться к максимальному результату. В то же время у «Шахтера» больший опыт еврокубковых встреч. Поэтому трудно сказать, каким будет итоговый результат. Пусть победит сильнейший.