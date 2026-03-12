Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Роман ЯКУБА: «Понимал, что в Шахтере шансов будет немного»
Лига конференций
12 марта 2026, 07:45 |
248
0

Роман ЯКУБА: «Понимал, что в Шахтере шансов будет немного»

Украинский защитник польского «Заглембе» рассказал, что ждет «горняков» в матче ЛК против «Леха»

12 марта 2026, 07:45 |
248
0
Роман ЯКУБА: «Понимал, что в Шахтере шансов будет немного»
Роман Якуба

В чемпионате Польши лидером турнирной таблицы и, возможно, главным претендентом на золотые медали, является «Заглембе», цвета которого защищает украинец Роман Якуба. В свое время защитник прошел школу «Шахтера», а в 20 лет игрок уехал покорять Европу. Сначала была Латвия, а сейчас Польша, где он провел уже более 120-ти поединков.

В эксклюзивном интервью сайту Sport.ua Якуба рассказал о своей нынешней карьере и будущем сопернике «горняков» в Лиге конференций познаньском «Лехе».

– Роман, сейчас ты основной футболист своей команды, поэтому прежде всего хотел спросить, почему не играл в последнем поединке «Заглембе»?
– Потому что во встрече с «Вислой» получил травму. И сейчас мне на восстановление потребуется две-три недели.

– Как тебе играется в Польше?
– Очень интересная лига. Это, наверное, самый непредсказуемый чемпионат в Европе. Плотность в таблице высокая, а это говорит о серьезной конкуренции, что поднимает не только уровень всего местного футбола, но и футболистов, в частности. Я выступаю здесь третий сезон и могу это только подтвердить.

– Ты долгое время был на контракте с «Шахтером». Почему в 2021 году решил уйти?
– Сложились такие обстоятельства, что я решил не продолжать соглашение с «горняками». Я очень хотел попробовать себя в Европе. Для меня это всегда было в приоритете.

Шахтер. Роман Якуба крайний в верхнем ряду

– Не жалеешь, что покинул один из лучших клубов Украины, который всегда выступает в еврокубках?
– Я стараюсь делать так, чтобы потом не жалеть. В «Шахтере» я прошел все возрастные группы, тренировался с первой командой и как бы все, вроде, неплохо получалось. Тем не менее, я понимал, что не буду иметь полноценной игровой практики, и буду выступать за молодежный состав. Поэтому хотелось начать выступать на взрослом уровне, как игрок основного состава. Для себя решил, чем раньше это случится, тем быстрее пройдет моя адаптация к такому уровню.

Но как показало время, точнее, с началом войны, когда бразильцы уехали, многие мои партнеры по молодежному составу, такие как Анатолий Трубин, Георгий Судаков, Даниил Сикан, заиграли за первую команду «Шахтера». Но такова жизнь и за свой выбор я ни в коем случае не жалею. Я рад, как идет моя футбольная жизнь.

– На твоем пути был чемпионат Латвии, где ты в составе «Валмиеры» стал чемпионом, потом была «Пуща» и теперь «Заглембе». Понемногу поднимаешься по карьерной лестнице?
– Я всегда ставлю перед собой определенные цели. Возможно, все идет не итак быстро, как того хотелось, но я работаю над собой каждый день.

– Твоя команда идет на первом месте. Вы стремитесь стать чемпионами?
– Перед началом сезона таких громких заявлений, конечно, не было. Но аппетит, как говорится, приходит во время еды. Однако и сейчас никто об этом не говорит, команда идет от матча к матчу. Каждый следующий поединок самый важный. Это команде прививают тренера и психологи.

Роман Якуба

– В следующем туре вашим соперником будет действующий чемпион «Лех». Это будет ключевой для вас поединок в борьбе за самые высокие места?
– Один из таких, так точно. Хотя впереди еще десять матчей и теоретически можно набрать 30 очков (улыбается). Мы выиграли у «Леха» в первом круге и хотим подтвердить наше превосходство. К тому же при равном количестве очков первых делом учитываются очные противостояния. Тем более, что победа над действующим чемпионом всегда добавляет психологической уверенности.

– Наверняка вы уже разбирали игру «Леха». Что скажешь о сильных и слабых сторонах этого оппонента?
– Они уверенны на мяче, а это говорит о качественных футболистах в атакующей линии. У них хорошие крайние полузащитники и шведский нападающий Исхак. А что касается слабых сторон, то это игра в обороне. Когда «Лех» атакует, они теряют защиту, их много раз за это наказывали.

– Однако «Шахтер» вряд ли будет действовать вторым номером даже в гостях.
– Действительно, «горняки» стараются доминировать в матчах с любым соперником, даже с «Барселоной». Соглашусь, что донетчане будут действовать в своем ключе. Тем не менее, «Лех» также не станет в оборону. Поэтому будет интересное противостояние.

– Каким будет твой прогноз на матч в Познани?
– Опять же, «Лех» играет дома, поэтому изо всех сил будет стремиться к максимальному результату. В то же время у «Шахтера» больший опыт еврокубковых встреч. Поэтому трудно сказать, каким будет итоговый результат. Пусть победит сильнейший.

По теме:
Сигма Оломоуц – Майнц. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Кристал Пэлас – АЕК Ларнака. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
ФОТО. Шахтер провел открытую тренировку накануне матча против Леха
Роман Якуба Заглембе Любин Лех Познань Шахтер Донецк Лига конференций Анатолий Трубин Георгий Судаков Даниил Сикан чемпионат Польши по футболу статьи эксклюзив Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо оформило трансфер нападающего, которого никто не ждал
Футбол | 12 марта 2026, 06:57 6
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо оформило трансфер нападающего, которого никто не ждал
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо оформило трансфер нападающего, которого никто не ждал

Динамо заявило на УПЛ 18-летнего малийца Саване Усмана

Секретный план ПСЖ: парижане хотят переманить звезду Челси
Футбол | 12 марта 2026, 05:22 0
Секретный план ПСЖ: парижане хотят переманить звезду Челси
Секретный план ПСЖ: парижане хотят переманить звезду Челси

Французы готовят план по подписанию Энцо Фернандеса

Динамо ведет переговоры о трансфере талантливого украинца
Футбол | 11.03.2026, 08:27
Динамо ведет переговоры о трансфере талантливого украинца
Динамо ведет переговоры о трансфере талантливого украинца
Реал нашел шокирующую замену Арбелоа. Это не укладывается в голове
Футбол | 12.03.2026, 00:10
Реал нашел шокирующую замену Арбелоа. Это не укладывается в голове
Реал нашел шокирующую замену Арбелоа. Это не укладывается в голове
Ужасная новость для сборной Украины: ключевой игрок не сыграет со шведами
Футбол | 11.03.2026, 17:32
Ужасная новость для сборной Украины: ключевой игрок не сыграет со шведами
Ужасная новость для сборной Украины: ключевой игрок не сыграет со шведами
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Таблица коэффициентов УЕФА. Что нужно Шахтеру, чтобы обогнать Олимпиакос
Таблица коэффициентов УЕФА. Что нужно Шахтеру, чтобы обогнать Олимпиакос
10.03.2026, 16:23 29
Футбол
Иран отказался от участия на чемпионате мира 2026
Иран отказался от участия на чемпионате мира 2026
11.03.2026, 14:07 45
Футбол
Суркис впервые отреагировал на скандал в матче Полесье – Динамо
Суркис впервые отреагировал на скандал в матче Полесье – Динамо
10.03.2026, 11:03 31
Футбол
Определен лучший теннисист за всю историю
Определен лучший теннисист за всю историю
10.03.2026, 08:55 8
Теннис
Пономаренко после зрелищной игры за Динамо может покинуть клуб
Пономаренко после зрелищной игры за Динамо может покинуть клуб
10.03.2026, 08:17 83
Футбол
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Он лучше Усика, но хуже Кличко»
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Он лучше Усика, но хуже Кличко»
10.03.2026, 09:49 3
Бокс
Без Костюк, но со Свитолиной. Определены все пары 1/8 финала в Индиан-Уэллс
Без Костюк, но со Свитолиной. Определены все пары 1/8 финала в Индиан-Уэллс
10.03.2026, 08:49 6
Теннис
ВИДЕО. Майк Тайсон – о Ломаченко: «Все думают, что он Бог!»
ВИДЕО. Майк Тайсон – о Ломаченко: «Все думают, что он Бог!»
11.03.2026, 11:41 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем