Лига чемпионов. Матчи 1/8 финала, 11 марта. Смотреть онлайн LIVE
Вечером 11 марта проходят первые поединки 1/8 финала Лиги чемпионов
11 марта проходят первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.
В этот игровой день запланировано 4 поединка ЛЧ.
Наибольший интерес вызывает противостояния: Реал – Манчестер Сити и ПСЖ – Челси. Также сыграют: Байер – Арсенал, Буде-Глимт – Спортинг.
Ответные матчи 1/8 финала состоятся 17/18 марта.
Лига чемпионов УЕФА 2025/26
1/8 финала. Первые матчи. 11 марта 2026
- 19:45. Байер (Германия) – Арсенал (Англия)
- 22:00. Буде-Глимт (Норвегия) – Спортинг (Португалия)
- 22:00. ПСЖ (Франция) – Челси (Англия)
- 22:00. Реал Мадрид (Испания) – Манчестер Сити (Англия)
Видеотрансляцию матчей проводит видеосервис MEGOGO
