Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Лига чемпионов. Матчи 1/8 финала, 11 марта. Смотреть онлайн LIVE
Лига чемпионов
11 марта 2026, 20:01 | Обновлено 11 марта 2026, 20:05
Лига чемпионов. Матчи 1/8 финала, 11 марта. Смотреть онлайн LIVE

Вечером 11 марта проходят первые поединки 1/8 финала Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine

11 марта проходят первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.

В этот игровой день запланировано 4 поединка ЛЧ.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Наибольший интерес вызывает противостояния: Реал – Манчестер Сити и ПСЖ – Челси. Также сыграют: Байер – Арсенал, Буде-Глимт – Спортинг.

Ответные матчи 1/8 финала состоятся 17/18 марта.

Лига чемпионов УЕФА 2025/26

1/8 финала. Первые матчи. 11 марта 2026

  • 19:45. Байер (Германия) – Арсенал (Англия)
  • 22:00. Буде-Глимт (Норвегия) – Спортинг (Португалия)
  • 22:00. ПСЖ (Франция) – Челси (Англия)
  • 22:00. Реал Мадрид (Испания) – Манчестер Сити (Англия)

Видеотрансляцию матчей проводит видеосервис MEGOGO

Инфографика

19:45. Байер (Германия) – Арсенал (Англия)

22:00. Буде-Глимт (Норвегия) – Спортинг (Португалия)

22:00. ПСЖ (Франция) – Челси (Англия)

22:00. Реал Мадрид (Испания) – Манчестер Сити (Англия)

T-800
буду смеяться, если Сити с Ньюкаслом еще и в финале ЛЧ сыграют))
