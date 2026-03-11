Лига чемпионов. Матчи 1/8 финала, 11 марта. Смотреть онлайн LIVE

11 марта проходят первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.

В этот игровой день запланировано 4 поединка ЛЧ.

Наибольший интерес вызывает противостояния: Реал – Манчестер Сити и ПСЖ – Челси. Также сыграют: Байер – Арсенал, Буде-Глимт – Спортинг.

Ответные матчи 1/8 финала состоятся 17/18 марта.

Лига чемпионов УЕФА 2025/26

1/8 финала. Первые матчи. 11 марта 2026

19:45. Байер (Германия) – Арсенал (Англия)

22:00. Буде-Глимт (Норвегия) – Спортинг (Португалия)

22:00. ПСЖ (Франция) – Челси (Англия)

22:00. Реал Мадрид (Испания) – Манчестер Сити (Англия)

