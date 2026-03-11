СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 11 марта

В среду, 11 марта, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

19:45 Байер – Арсенал

6.20 – 4.47 – 1.59

22:00 Буде-Глимт – Спортинг

2.37 – 3.77 – 3.04

22:00 ПСЖ – Челси

2.11 – 3.81 – 3.59

22:00 Реал Мадрид – Манчестер Сити

3.76 – 3.80 – 2.06

РЕКЛАМА 21+

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

GGBET здійснює діяльність відповідно до ліцензій від 23.08.2023 року, виданих відповідно до рішень КРАІЛ №128 та №129 від 08.08.2023.