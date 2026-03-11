Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 11 марта
11 марта 2026, 19:20
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 11 марта

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 11 марта
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

В среду, 11 марта, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

19:45 Байер – Арсенал

Ggbet 6.20 – 4.47 – 1.59

22:00 Буде-Глимт – Спортинг

Ggbet 2.37 – 3.77 – 3.04

22:00 ПСЖ – Челси

Ggbet 2.11 – 3.81 – 3.59

22:00 Реал Мадрид – Манчестер Сити

Ggbet 3.76 – 3.80 – 2.06

РЕКЛАМА 21+

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.
GGBET здійснює діяльність відповідно до ліцензій від 23.08.2023 року, виданих відповідно до рішень КРАІЛ №128 та №129 від 08.08.2023.

Даниил Агарков
