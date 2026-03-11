Синнер впечатлен Фонсекой: «Я убежден, что он добьется еще больших успехов»

Второй ракетке мира, итальянцу Яннику Синнеру пришлось потрудиться, чтоб одолеть бразильского теннисиста Жоау Фонсеку (ATP 35) в четвертом круге турнира ATP 1000 в Индиан-Уэллс.

Янник был рад победе, но также впечатлен уровнем игры 19-летнего бразильца.

– Как вы оцениваете свою победу? Что по вашему мнению повлияло на игру?

– Я чувствовал, что это был важный матч, очень важные очки. Я нашел несколько хороших решений, но было очень сложно, это был очень сложный матч. Это был также матч, которого я с нетерпением ждал, Жоао – игрок очень высокого уровня, поэтому я очень рад, что одержал победу.

– Чем похожи друг на друга Янник Синнер и Жоау Фонсека?

– С моей точки зрения, каждый игрок индивидуален. Безусловно, если посмотреть на то, как мы развивались в последние годы, становится ясно, что у него есть качества, схожие с моими, но в то же время у нас есть и некоторые различия. Есть вещи, которые он делает лучше, а есть вещи, которые лучше получаются у меня. Жоау идет по своему пути в этом спорте, а у меня есть свой личный подход. Я вижу, что он в хороших руках, у него отличная команда, и он очень трудолюбивый парень.

– У вас были проблемы в конце второго сета? Что случилось? Что помогла вам вернуться в игру?

– Такое может случиться, возможно, я не слишком хорошо сыграл первые два розыгрыша. Затем, при счете 0:30, он реализовал действительно пару хороших моментов. Знаете, такое действительно может случиться, главное – вернуться в игру после этого. В обоих тай-брейках я пытался играть агрессивно, думаю, в этом и была разница. С ним сложно играть, он очень хорошо подавал на протяжении всего матча, может быть, в конце второго сета он немного сбавил. Но да, я чувствовал, что сегодня решающие моменты были на моей стороне, в конце концов, именно такие моменты и решают исход подобных матчей.

– Какими лучшими качествами, по вашему мнению, обладает Жоау Фонсека?

– Я думаю, что он ничего не боится, любит бить по мячу с большой силой, очень агрессивен и имеет отличную психологическую выдержку. Как я уже упоминал ранее, я считаю, что он в очень хороших руках, у него позитивный подход к теннису, что очень важно, особенно для молодых игроков. Я не очень хорошо знаю его вне корта, но он кажется очень скромным парнем, скромным игроком. В будущем его будет очень сложно победить, уже сегодня это сложно, а в будущем будет еще сложнее. Для спорта хорошо, что есть такие игроки, как Жоау и Лернер (Тьен), они оба очень стабильные, два потрясающих игрока.

– Как далеко может пойти Фонсека?

– Я не могу предсказать будущее, я не знаю, но он уже является очень талантливым игроком . Мы все могли это увидеть, теперь, когда я сыграл против него. Я уверен, что он добьется больших успехов в будущем. Вы знаете, как это работает, для этого нужно много трудиться, как мы все и делаем. Ситуация может измениться в любой момент, но Жоау имеет все необходимое, чтобы стать невероятным игроком. Сейчас он уже является таковым, но он может стать еще лучше, поэтому я желаю ему всего наилучшего.

Во время двух тай-брейков Янник сосредоточился и показал невероятные результаты по рейтингу эффективности (Performance Rating) – 9.25 в первом сете и 9.54 – во втором.