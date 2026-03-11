Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
ATP
11 марта 2026, 16:35 | Обновлено 11 марта 2026, 16:39
ФОНСЕКА: «Мой уровень позволяет играть с топами, как Синнер и Алькарас»

Бразильский теннисист ответил на вопросы журналистов после поражения Синнеру

ФОНСЕКА: «Мой уровень позволяет играть с топами, как Синнер и Алькарас»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоау Фонсека

19-летний бразильский теннисист Жоау Фонсека (ATP 35) в интенсивной борьбе проиграл поединок второму номеру рейтинга ATP Яннику Синнеру в 1/8 финала турнира ATP 1000 в Индиан-Веллс.

На послематчевой пресс-конференции Фонсека прокоментировал свое поражение в четвертом круге Мастерса.

Несмотря на поражение сегодня был отличный матч. Как вы считаете, что стало решающим в игре?

– Да, думаю, это был хороший матч. С первого розыгрыша борьба была очень сильной. Я играл хороший теннис и сегодня чувствовал себя уверенно на корте. Думаю, решающим стали ключевые розыгрыши. В первом сете у меня было несколько обидных ошибок, а соперник при этом хорошо подавал. Может быть, я мог бы лучше подавать при счёте 6:5 на тай-брейке. Не знаю. Это всегда рассуждения «а если», но мы не можем изменить прошлое, так что надо сосредоточиться на будущем. Я доволен своей игрой, но мне есть над чем поработать. Так что сегодня вся заслуга в игре, безусловно, принадлежит Яннику.

– Обычно в первом матче нужно «подбирать ключ», потому что вы не знаете стиль игры соперника. Что было самым сложным в игре с ним?

– Я думаю, он сильно давит, и не только подачами, хотя сегодня он подавал довольно хорошо и выиграл за счет этого много очков – в том числе важных. Я бы сказал, что он начинает сильно давить каждый раз, когда нервничает. Он начинает бить по любому мячу очень сильно. Иногда ты даже не думаешь, что он напряжен, потому что ты это чувствуешь. Ты чувствуешь, какие у него тяжелые удары. Так что я бы отметил интенсивность игры. Ты должен быть готов на 100% во всех геймах. И ещё стабильность: он обычно очень редко делает невынужденные ошибки.

– Что вы думаете о возможности приблизиться к уровню Алькараса и Синнера, которые имеют значительное преимущество по очкам и выигрывают самые большие титулы?

– Я оцениваю свой уровень довольно высоко - я могу с ними играть, могу проводить отличные матчи. Но всегда есть мелочи, над которыми нужно ежедневно работать. И эти «мелкие детали» очень важны - они влияли на то, как он играл важные очки, как он с ними справлялся. Конечно, мне еще нужно набраться большего опыта, но я думаю, что мой уровень уже позволяет конкурировать с ними. Конечно, в целом еще далеко, но играть я с ними могу. Я доволен тем, как я провел матч, потому что чувствовал, что сегодня уровень был довольно близким.

– Это был ваш первый матч против Янника. Соответствовала ли его игра вашим ожиданиям или превзошла их?

– Я доволен тем, как играл, потому что сам создавал много давления. Я хорошо подавал, старался принимать мячи настолько хорошо, насколько мог. Но он также подавал и играл очень хорошо. Так что, думаю, в целом все соответствовало моим ожиданиям. Я просто старался показать на корте все, что могу, и посмотреть, как все сложится. Конечно, я видел определенные возможности для себя, поэтому, в моменте, ожидания немного возросли, ведь ты играешь против бывшей первой ракетки мира.

Рейтинг эффективности (Performance Rating) Жоау – 9,42 во втором сете против Синнера. Это самый высокий рейтинг в проигранном сете, который когда-либо фиксировали за последнее время. Высокий уровень от обоих игроков, но Янник нашел дополнительный один процент форы, когда это было наиболее важно, чтобы выиграть в двух тай-брейках.

Янник Синнер Жоау Фонсека ATP Индиан-Уэллс
Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
