Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
11 марта 2026, 15:57 | Обновлено 11 марта 2026, 16:19
8

Польский клуб сделал предложение Шахтеру о трансфере 25-летнего футболиста

Форвард Лассина Траоре провел переговоры о возможном переходе в «Легию» из Варшавы

Getty Images/Global Images Ukraine. Лассина Траоре

Варшавская «Легия» сделала предложение о трансфере 25-летнего форварда донецкого «Шахтера» Лассины Траоре, контракт которого истекает после завершения сезона 2025/26.

Футболист сборной Буркина-Фасо сообщил, что контактировал с польским клубом о возможном переходе и получил привлекательный вариант для продолжения карьеры, несмотря на положение команды в турнирной таблице (18-е место).

Однако, «горняки» убедили легионера остаться в Премьер-лиге до лета. Украинский клуб не хочет терять важного футболиста в середине сезона, учитывая борьбу в чемпионате и Лиге конференций.

В нынешнем сезоне Траоре провел шесть матчей, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Форвард донецкого клуба пропустил несколько месяцев из-за травмы.

За последние три игры Лассина записал на свой счет четыре результативных удара. Трансферная стоимость легионера составляет три миллиона евро.

Николай Тытюк Источник: TransferFeed
Комментарии 8
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
бумбокс
Така приваблива ,що навіть не назвали .)
Ответить
0
Khafre
срукіс вже зробив пропозицію і Лассіна з червня буде гравцем динамо. контракт підписаний. у вівчаренка 2 номер забрали
Ответить
0
AK.228
Ей а почему с названия убрали топовый футболист, он ведь правда топовый 😂😂
Ответить
-1
New Zelander
Заслужив на міжнародну увагу своєю неймовірною грою в останніх матчах. Єдина його біда що в травмах він проводить більше часу аніж у грі. Сподіваємось що більше травм не буде.
Ответить
-1
Vince Mesk
Шлак ещё тот, раз в году забивает ипадает при столкновениях. В еврокубках вообще не тянет
Ответить
-2
Показать Скрыть 2 ответа
AK.228
Топовый футболист😂😂
Ответить
-2
