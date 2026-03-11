Польский клуб сделал предложение Шахтеру о трансфере 25-летнего футболиста

Варшавская «Легия» сделала предложение о трансфере 25-летнего форварда донецкого «Шахтера» Лассины Траоре, контракт которого истекает после завершения сезона 2025/26.

Футболист сборной Буркина-Фасо сообщил, что контактировал с польским клубом о возможном переходе и получил привлекательный вариант для продолжения карьеры, несмотря на положение команды в турнирной таблице (18-е место).

Однако, «горняки» убедили легионера остаться в Премьер-лиге до лета. Украинский клуб не хочет терять важного футболиста в середине сезона, учитывая борьбу в чемпионате и Лиге конференций.

В нынешнем сезоне Траоре провел шесть матчей, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Форвард донецкого клуба пропустил несколько месяцев из-за травмы.

За последние три игры Лассина записал на свой счет четыре результативных удара. Трансферная стоимость легионера составляет три миллиона евро.