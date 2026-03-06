ВИДЕО. Гол Лассины Траоре помог Шахтеру выйти вперед в матче с Александрией

В пятницу, 6 марта, «Александрия» и донецкий «Шахтер» встретились в матче 19-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26.

Местом проведения поединка стал стадион «Ника». Стартовый свисток главного арбитра Клима Заброды прозвучал в 13:00 по киевскому времени.

На 61-й минуте форвард донецкой команды Лассина Траоре успешно сыграл в штрафной соперника и забил гол после результативной передачи от Педро Энрике.

В нынешнем сезоне 25-летний футболист сыграл всего в пяти матчах из-за травмы – дважды в Лиге конференций и три раза в чемпионате.

Поединок против «горожан» стал для Лассины шестым в кампании 2025/26. За последние три поединка Траоре записал на свой счет четыре результативных удара.

ГОЛ, 0:1! Лассина Траоре, 61 мин