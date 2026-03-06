Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Гол Лассины Траоре помог Шахтеру выйти вперед в матче с Александрией
Украина. Премьер лига
06 марта 2026, 14:33 | Обновлено 06 марта 2026, 14:41
Форвард донецкого клуба забил четвертый мяч за последние пять игр в футболке «горняков»

ВИДЕО. Гол Лассины Траоре помог Шахтеру выйти вперед в матче с Александрией
ФК Шахтер Донецк. Лассина Траоре

В пятницу, 6 марта, «Александрия» и донецкий «Шахтер» встретились в матче 19-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26.

Местом проведения поединка стал стадион «Ника». Стартовый свисток главного арбитра Клима Заброды прозвучал в 13:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На 61-й минуте форвард донецкой команды Лассина Траоре успешно сыграл в штрафной соперника и забил гол после результативной передачи от Педро Энрике.

В нынешнем сезоне 25-летний футболист сыграл всего в пяти матчах из-за травмы – дважды в Лиге конференций и три раза в чемпионате.

Поединок против «горожан» стал для Лассины шестым в кампании 2025/26. За последние три поединка Траоре записал на свой счет четыре результативных удара.

ГОЛ, 0:1! Лассина Траоре, 61 мин

По теме:
ВИДЕО. Неожиданно. Лассина Траоре поет гимн Украины
Тренер Александрии: «На нас сейчас много грязи льют. Но мы вместе»
Траоре приходит на выручку. Шахтер победил Александрию
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Александрия Шахтер Донецк Александрия - Шахтер Лассина Траоре видео голов и обзор
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
