Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Игор ТУДОР: «Раньше я никогда не менял вратаря после 15 минут игры»
Лига чемпионов
11 марта 2026, 13:43 | Обновлено 11 марта 2026, 13:52
585
1

Игор ТУДОР: «Раньше я никогда не менял вратаря после 15 минут игры»

Главный тренер Тоттенхэма прокомментировал поражение от Атлетико в ЛЧ

Игор ТУДОР: «Раньше я никогда не менял вратаря после 15 минут игры»
Getty Images/Global Images Ukraine. Антонин Кински

Главный тренер «Тоттенхема» Игор Тудор признал, что было ошибочным решение выпустить голкипера Антонина Кински в стартовом составе на матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико» (2:5):

«После того как вы увидели, что произошло, конечно, можно сказать, что это было неправильное решение. Но для меня это было правильное решение до матча, когда я думал об этом заранее, потому что для команды это была конкуренция. К сожалению, произошло то, что произошло. Раньше я никогда не менял вратаря через 15 минут. Это было непросто, но так произошло.

Говорил ли с Кински и почему проигнорировал его, когда он уходил с поля? Это нормально. Нам не нужно это комментировать. Сейчас не тот момент, чтобы много говорить.

Странная игра. Это была очень странная игра. То, что произошло – мы подарили им три гола. Потом мы начали хорошо, но проблемы в этих трех эпизодах нас уничтожили. Очень странно, это было необычно, и это подорвало нашу уверенность. Потом мы начали снова. У нас был хороший шанс сделать счет 2:4, но потом мы пропустили еще и стало 1:5. Мы извиняемся перед болельщиками и перед всеми.

Кристиан Ромеро и Жоау Пальинья столкнулись головами? Все выглядит так, будто идет не так. За каждую маленькую ошибку мы платим. Невероятно. Даже в ситуации в конце с двумя игроками – они столкнулись. Будто все идет против нас.

Можно ли исправить ситуацию? Я не буду много говорить. Нужно лишь сосредоточиться на том, что мы можем сделать. Как я сказал, это невероятно, это трудно объяснить. За 15 лет карьеры я впервые вижу такое».

Видеообзор матча. Атлетико Мадрид – Тоттенхем – 5:2

По теме:
Сможет ли Ман Сити прервать результативную серию Реала в плей-офф ЛЧ?
Гнабри как Неймар, а Аталанта как всегда. 9 мыслей после игры Баварии в ЛЧ
Хуже чем Вулверхэмптон и Хайденхайм. Тоттенхэм возглавил неприятный рейтинг
Тоттенхэм Атлетико Мадрид пресс-конференция Игор Тудор Лига чемпионов Гульельмо Викарио Антонин Кински Жоау Пальинья Кристиан Ромеро
Николай Степанов Источник: Football London
ivankondrat96
Тудору не потрібно усіх собак на голкіпера вішати. Матч не став винятком з інших, в яких хорват керував Тоттенхемом
