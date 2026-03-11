Шовковский обратился к Арде Турану после своего увольнения из Динамо

Бывший тренер киевского «Динамо» Александр Шовковский обратился к наставнику донецкого «Шахтера» Арде Турану, а также поделился мнением о борьбе с «горняками»:

«Хочу поблагодарить Турана за слова поддержки, которые прозвучали от него в мой адрес после моего увольнения – это много стоит. Потому что мы прекрасно понимаем, где мы находимся как тренеры, что от нас требует руководство и ту роль, которую отводят главному тренеру любой команды.

Во-вторых, я считаю, что у нас украли очки в матче с «Шахтером» во Львове в чемпионате. При счете был 1:2 стопроцентный пенальти. Причем – я уже сейчас могу говорить об этом спокойно, откровенно – действия арбитра, который был на ВАР, Пасхала, всегда сопровождаются каким-то несправедливым, если можно так сказать, отношением к «Динамо».

Всегда это было. И у меня есть вопросы также к Романову. Я буду откровенным, скрывать это не буду. Совершенно была бы другая игра, если бы после 1:2 мы сравняли счет.

Матч в Киеве – эта победа дала возможность клубу сделать все для того, чтобы в этом сезоне завоевать Кубок Украины. Ну, это уже, как говорится, будет не от меня зависеть, – рассказал Шовковский.