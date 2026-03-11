Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Барселона в очередной раз обновила клубный антирекорд в Лиге чемпионов
Лига чемпионов
11 марта 2026, 00:08 |
Барселона в очередной раз обновила клубный антирекорд в Лиге чемпионов

В 12 матчах подряд в Лиге чемпионов каталонцы не смогли сохранить свои ворота в неприкосновенности

Барселона в очередной раз обновила клубный антирекорд в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

Барселона в очередной раз обновила клубный антирекорд, пропустив в 12 матчах подряд Лиги чемпионов/Кубка европейских чемпионов.

В этот раз серия каталонцев с пропущенными мячами продолжилась в выездном матче 1/8 финала сезона 2025/26, в котором Барселона сыграла вничью с Ньюкасл Юнайтед со счетом 1:1.

В последний раз Барселона не пропускала в Лиге чемпионов в апреле 2025 года. Тогда в первом четвертьфинале ЛЧ блаугранас победили дортмундскую Боруссию со счетом 4:0.

Серия матчей Барселоны в Лиге чемпионов с пропущенными мячами (12)

  • Ньюкасл Юнайтед – Барселона – 1:1
  • Барселона – Копенгаген – 4:1
  • Славия – Барселона – 2:4
  • Барселона – Айнтрахт – 2:1
  • Челси – Барселона – 3:0
  • Брюгге – Барселона – 3:3
  • Барселона – Олимпиакос – 6:1
  • Барселона – ПСЖ – 1:2
  • Ньюкасл Юнайтед – Барселона – 1:2
  • Интер – Барселона – 4:3
  • Барселона – Интер – 3:3
  • Боруссия Дортмунд – Барселона – 3:1
Источник: X (Twitter)
