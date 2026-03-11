Барселона в очередной раз обновила клубный антирекорд в Лиге чемпионов
В 12 матчах подряд в Лиге чемпионов каталонцы не смогли сохранить свои ворота в неприкосновенности
Барселона в очередной раз обновила клубный антирекорд, пропустив в 12 матчах подряд Лиги чемпионов/Кубка европейских чемпионов.
В этот раз серия каталонцев с пропущенными мячами продолжилась в выездном матче 1/8 финала сезона 2025/26, в котором Барселона сыграла вничью с Ньюкасл Юнайтед со счетом 1:1.
В последний раз Барселона не пропускала в Лиге чемпионов в апреле 2025 года. Тогда в первом четвертьфинале ЛЧ блаугранас победили дортмундскую Боруссию со счетом 4:0.
Серия матчей Барселоны в Лиге чемпионов с пропущенными мячами (12)
- Ньюкасл Юнайтед – Барселона – 1:1
- Барселона – Копенгаген – 4:1
- Славия – Барселона – 2:4
- Барселона – Айнтрахт – 2:1
- Челси – Барселона – 3:0
- Брюгге – Барселона – 3:3
- Барселона – Олимпиакос – 6:1
- Барселона – ПСЖ – 1:2
- Ньюкасл Юнайтед – Барселона – 1:2
- Интер – Барселона – 4:3
- Барселона – Интер – 3:3
- Боруссия Дортмунд – Барселона – 3:1
Le FC Barcelone a encaissé au moins 1 but lors de chacun de ses 12 derniers matchs en @ChampionsLeague.— Stats Foot (@Statsdufoot) March 10, 2026
Le club catalan n'a plus réalisé un clean sheet en déplacement contre un club des 5 grands championnats dans la compétition depuis le 28 octobre 2020 contre la Juventus.#NEWFCB
