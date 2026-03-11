Барселона в очередной раз обновила клубный антирекорд в Лиге чемпионов

Барселона в очередной раз обновила клубный антирекорд, пропустив в 12 матчах подряд Лиги чемпионов/Кубка европейских чемпионов.

В этот раз серия каталонцев с пропущенными мячами продолжилась в выездном матче 1/8 финала сезона 2025/26, в котором Барселона сыграла вничью с Ньюкасл Юнайтед со счетом 1:1.

В последний раз Барселона не пропускала в Лиге чемпионов в апреле 2025 года. Тогда в первом четвертьфинале ЛЧ блаугранас победили дортмундскую Боруссию со счетом 4:0.

Серия матчей Барселоны в Лиге чемпионов с пропущенными мячами (12)

Ньюкасл Юнайтед – Барселона – 1:1

Барселона – Копенгаген – 4:1

Славия – Барселона – 2:4

Барселона – Айнтрахт – 2:1

Челси – Барселона – 3:0

Брюгге – Барселона – 3:3

Барселона – Олимпиакос – 6:1

Барселона – ПСЖ – 1:2

Ньюкасл Юнайтед – Барселона – 1:2

Интер – Барселона – 4:3

Барселона – Интер – 3:3

Боруссия Дортмунд – Барселона – 3:1