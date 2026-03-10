Английский Ньюкасл забил Барселоне в конце первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов 2025/26.

Счет 1:0 в пользу сорок на 86-й минуте сделал Харви Барнс. Ассист на него отдал Джейкоб Мерфи.

Для Барнса это уже шестой гол в текущем розыгрыше главного еврокубка. В его активе также две результативеые передачи.

Ньюкасл и Барселона проводят поединок 10 марта на стадионе Сент-Джейс Парк. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву.

❗️ ВИДЕО. Ньюкасл забил Барселоне на 86-й мин. матча 1/8 финала Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine