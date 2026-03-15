Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ЛЕОНЕНКО: «Хотелось бы, чтобы он возглавил сборную, я таких не встречал»
Украина. Премьер лига
15 марта 2026, 22:42 |
892
0

ЛЕОНЕНКО: «Хотелось бы, чтобы он возглавил сборную, я таких не встречал»

Виктор – о Бессонове

15 марта 2026, 22:42 |
892
0
ЛЕОНЕНКО: «Хотелось бы, чтобы он возглавил сборную, я таких не встречал»
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Леоненко

Известный в прошлом футболист киевского «Динамо» Виктор Леоненко похвалил легенду киевского гранда Владимира Бессонова и считает, что он мог бы возглавить сборную Украины.

«Лично мне хотелось бы, чтобы сборную Украины возглавил Бессонов. Он готов к этому, народ его любит. Таких людей, как он, я не встречал. Выдающийся спортсмен и замечательный человек», – сказал Леоненко.

Ранее бывший форвард киевского «Динамо» Виктор Леоненко отреагировал на стычку нынешнего лидера «бело-синих» Андрея Ярмоленко с юным фанатом киевского клуба.

Виктор Леоненко Владимир Бессонов Динамо Киев сборная Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: 24 канал
Оцените материал
(20)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем