ЛЕОНЕНКО: «Хотелось бы, чтобы он возглавил сборную, я таких не встречал»

Известный в прошлом футболист киевского «Динамо» Виктор Леоненко похвалил легенду киевского гранда Владимира Бессонова и считает, что он мог бы возглавить сборную Украины.

«Лично мне хотелось бы, чтобы сборную Украины возглавил Бессонов. Он готов к этому, народ его любит. Таких людей, как он, я не встречал. Выдающийся спортсмен и замечательный человек», – сказал Леоненко.

Ранее бывший форвард киевского «Динамо» Виктор Леоненко отреагировал на стычку нынешнего лидера «бело-синих» Андрея Ярмоленко с юным фанатом киевского клуба.