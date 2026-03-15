ЛЕОНЕНКО: «Хотелось бы, чтобы он возглавил сборную, я таких не встречал»
Виктор – о Бессонове
Известный в прошлом футболист киевского «Динамо» Виктор Леоненко похвалил легенду киевского гранда Владимира Бессонова и считает, что он мог бы возглавить сборную Украины.
«Лично мне хотелось бы, чтобы сборную Украины возглавил Бессонов. Он готов к этому, народ его любит. Таких людей, как он, я не встречал. Выдающийся спортсмен и замечательный человек», – сказал Леоненко.
Ранее бывший форвард киевского «Динамо» Виктор Леоненко отреагировал на стычку нынешнего лидера «бело-синих» Андрея Ярмоленко с юным фанатом киевского клуба.
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команда Турана завоевала важные три очка в чемпионской гонке
Первая ракетка мира проиграл поединок Даниилу Медведеву в матче 1/2 финала