Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Крепкий орешек. Агробизнес не смог обыграть Скалу 1911
Украина. Первая лига
10 марта 2026, 15:43 | Обновлено 10 марта 2026, 15:44
95
0

Крепкий орешек. Агробизнес не смог обыграть Скалу 1911

Поединок «Агробизнес» – «Скала 1911» завершился со счетом 1:1

10 марта 2026, 15:43 | Обновлено 10 марта 2026, 15:44
95
0
Крепкий орешек. Агробизнес не смог обыграть Скалу 1911
ФК Агробизнес. Александр Чижевский

Команды Первой и Второй лиги продолжают подготовку ко второй части сезона. Во вторник, 10 марта, в Тернополе «Агробизнес» провел спарринг с клубом «Скала 1911»

В турнирной таблице Первой лиги «Агробизнес» занимает пятое место. «Скала 1911» играет в группе А Второй лиги и после первой части сезона идет на пятой позиции.

Поединок вышел боевым. Ни одна из команд не хотела проигрывать, не смотря на товарищеский статус матча. В результате встреча закончилась вничью 1:1.

«Агробизнес» завершил второй матч подряд с таким счетом. Ранее команда Александра Чижевского сыграла 1:1 с «Пробоем».

Товарищеский матч. Тернополь. 10 марта

«Агробизнес» – «Скала 1911» – 1:1

По теме:
Черноморец в спарринге разгромил аутсайдера Второй лиги
Полесье после скандала с Динамо получило еще одни плохие новости
Полесье – Левый Берег – 3:1. Новичок забил. Видео голов и обзор матча
учебно-тренировочные сборы товарищеские матчи Агробизнес Скала 1911 Стрый
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бой грандов. Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Англии
Футбол | 09 марта 2026, 21:34 4
Бой грандов. Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Англии
Бой грандов. Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Англии

В этом раунде зрители увидят поединок Манчестер Сити – Ливерпуль

Йожеф САБО: «Он не был великим футболистом, но стал великим тренером»
Футбол | 10 марта 2026, 08:33 7
Йожеф САБО: «Он не был великим футболистом, но стал великим тренером»
Йожеф САБО: «Он не был великим футболистом, но стал великим тренером»

Бывший тренер киевлян – о Лобановском

King Group вошла в рейтинг ТОП-25 IT-работодателей Украины
Мир азарта | 09.03.2026, 19:02
King Group вошла в рейтинг ТОП-25 IT-работодателей Украины
King Group вошла в рейтинг ТОП-25 IT-работодателей Украины
Бывший главный тренер Шахтера согласился возглавить Манчестер Юнайтед
Футбол | 10.03.2026, 14:37
Бывший главный тренер Шахтера согласился возглавить Манчестер Юнайтед
Бывший главный тренер Шахтера согласился возглавить Манчестер Юнайтед
Ярослава Магучих сделала свой выбор: Гераскевич или Бубка
Другие виды | 10.03.2026, 08:58
Ярослава Магучих сделала свой выбор: Гераскевич или Бубка
Ярослава Магучих сделала свой выбор: Гераскевич или Бубка
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Элина Свитолина – Эшлин Крюгер. Прогноз на матч WTA 1000 в Индиан-Уэллс
Элина Свитолина – Эшлин Крюгер. Прогноз на матч WTA 1000 в Индиан-Уэллс
10.03.2026, 00:04 2
Теннис
Воспитанник помог во время экзамена. Динамо обыграло Полесье в Житомире
Воспитанник помог во время экзамена. Динамо обыграло Полесье в Житомире
08.03.2026, 20:27 183
Футбол
Красная для Моуриньо. Бенфика с Трубиным оформила камбек против Порту с 0:2
Красная для Моуриньо. Бенфика с Трубиным оформила камбек против Порту с 0:2
08.03.2026, 22:09 12
Футбол
Костюк отправил четкий месседж Ярмоленко и другим ветеранам Динамо
Костюк отправил четкий месседж Ярмоленко и другим ветеранам Динамо
09.03.2026, 05:02 2
Футбол
Один из лучших боксеров в мире принизил Василия Ломаченко
Один из лучших боксеров в мире принизил Василия Ломаченко
09.03.2026, 20:42 8
Бокс
10 наград. Медальный зачет Паралимпиады: Украина пропустила вперед Китай
10 наград. Медальный зачет Паралимпиады: Украина пропустила вперед Китай
08.03.2026, 16:50
Олимпийские игры
Есть официальное заявление Андрея Шевченко после скандала в Премьер-лиге
Есть официальное заявление Андрея Шевченко после скандала в Премьер-лиге
09.03.2026, 12:37 84
Футбол
Жирона нашла замену Артему Довбику. Купят еще одного украинца
Жирона нашла замену Артему Довбику. Купят еще одного украинца
09.03.2026, 05:32 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем