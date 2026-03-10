Крепкий орешек. Агробизнес не смог обыграть Скалу 1911

Команды Первой и Второй лиги продолжают подготовку ко второй части сезона. Во вторник, 10 марта, в Тернополе «Агробизнес» провел спарринг с клубом «Скала 1911»

В турнирной таблице Первой лиги «Агробизнес» занимает пятое место. «Скала 1911» играет в группе А Второй лиги и после первой части сезона идет на пятой позиции.

Поединок вышел боевым. Ни одна из команд не хотела проигрывать, не смотря на товарищеский статус матча. В результате встреча закончилась вничью 1:1.

«Агробизнес» завершил второй матч подряд с таким счетом. Ранее команда Александра Чижевского сыграла 1:1 с «Пробоем».

Товарищеский матч. Тернополь. 10 марта

«Агробизнес» – «Скала 1911» – 1:1