Боевая ничья. Агробизнес и Пробой провели контрольный матч

Команды Первой лиги продолжают подготовку ко второй части сезона. В субботу, 7 марта, в Тернополе «Агробизнес» и «Пробой» провели товарищеский поединок.

В турнирной таблице Первой лиги «Агробизнес» занимает пятое место. «Пробой» идет на 13-й позиции.

Счет в матче открыл «Пробой». На 12-й минуте отличился Назар Гаврилюк.

«Агробизнес» отыгрался достаточно быстро. На 20-й минуте Богдан Козак сравнял счет.

Не смотря на все усилия команд, больше голов в матче не было.

Товарищеский матч. Тернополь. 7 марта

«Агробизнес» – «Пробой» – 1:1

Голы: Козак, 20 – Гаврилюк, 12

НК «Пробой» (стартовый состав): Коваленко, Борисевич, Харук, Близниченко, Фесенко, Сикач, Радульский, ИНП, Гук, Пильганчук, Гаврилюк.

Во втором тайме на замену выходили: Барабанов, Дрыган, Дрекало, Бабанин, Савчин, Иваничук, Фелипович и игрок на просмотре