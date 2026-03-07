Боевая ничья. Агробизнес и Пробой провели контрольный матч
Поединок «Агробизнес» – «Пробой» завершился со счетом 1:1
Команды Первой лиги продолжают подготовку ко второй части сезона. В субботу, 7 марта, в Тернополе «Агробизнес» и «Пробой» провели товарищеский поединок.
В турнирной таблице Первой лиги «Агробизнес» занимает пятое место. «Пробой» идет на 13-й позиции.
Счет в матче открыл «Пробой». На 12-й минуте отличился Назар Гаврилюк.
«Агробизнес» отыгрался достаточно быстро. На 20-й минуте Богдан Козак сравнял счет.
Не смотря на все усилия команд, больше голов в матче не было.
Товарищеский матч. Тернополь. 7 марта
«Агробизнес» – «Пробой» – 1:1
Голы: Козак, 20 – Гаврилюк, 12
НК «Пробой» (стартовый состав): Коваленко, Борисевич, Харук, Близниченко, Фесенко, Сикач, Радульский, ИНП, Гук, Пильганчук, Гаврилюк.
Во втором тайме на замену выходили: Барабанов, Дрыган, Дрекало, Бабанин, Савчин, Иваничук, Фелипович и игрок на просмотре
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бывший тренер видит большую проблему
Тренер готов вернуться в Венгрию