Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Лапорта сделал выбор между Фликом и Гвардиолой
Испания
10 марта 2026, 15:03 |
Лапорта сделал выбор между Фликом и Гвардиолой

Президент «Барселоны» отдает предпочтение немецкому специалисту

Getty Images/Global Images Ukraine. Жоа Лапорта

Испанский президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта сделал выбор между действующим тренером команд Хансом-Дитером Фликом и Пепом Гвардиолой, который руководил «сине-гранатовыми» с 2008 по 2012:

– Флик или Гвардиола?

– Флик заставляет «Барселону» влюбиться в нее, он мастерски руководит командой. Так что, между Фликом и Гвардиолой… Флик».

После 27 туров чемпионата Испании «Барселона» занимает первое место таблицы с 67 пунктами. В 1/8 Лиги чемпионов с«ине-гранатовые» сыграют с «Ньюкаслом».

Ранее Флик сделал громкое заявление об АПЛ перед матчем с «Ньюкаслом».

Ханс-Дитер Флик Жоан Лапорта Пеп Гвардиола Барселона
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
