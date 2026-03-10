Лапорта сделал выбор между Фликом и Гвардиолой
Президент «Барселоны» отдает предпочтение немецкому специалисту
Испанский президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта сделал выбор между действующим тренером команд Хансом-Дитером Фликом и Пепом Гвардиолой, который руководил «сине-гранатовыми» с 2008 по 2012:
– Флик или Гвардиола?
– Флик заставляет «Барселону» влюбиться в нее, он мастерски руководит командой. Так что, между Фликом и Гвардиолой… Флик».
После 27 туров чемпионата Испании «Барселона» занимает первое место таблицы с 67 пунктами. В 1/8 Лиги чемпионов с«ине-гранатовые» сыграют с «Ньюкаслом».
Ранее Флик сделал громкое заявление об АПЛ перед матчем с «Ньюкаслом».
