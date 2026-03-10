Суркис и Буткевич провели разговор после скандальной игры Полесье – Динамо
Президенты житомирского и киевского клубов обсудили матч 19-го тура Украинской Премьер-лиги
Президенты житомирского «Полесья» и киевского «Динамо» – Геннадий Буткевич и Игорь Суркис – провели телефонный разговор после скандального матча 19-го тура, в котором главный арбитр совершил несколько ошибок.
«После игры состоялся личный телефонный разговор между двумя президентами – Геннадием Буткевичем и Игорем Суркисом. Между ними хорошие, уважительные отношения, где они обсудили ситуацию и эти противоречивые эпизоды. Буткевич сообщил, что не имеет никаких претензий к своему коллеге.
Суркис оценил каждый из спорных судейских эпизодов и лично пересказал все эти тезисы Буткевичу. Цитата президента «Динамо», которую он озвучил в этом разговоре:
«Кто бы ни стоял за всей этой ситуацией, я не хочу, чтобы это как-то влияло на мои отношения с президентом житомирского клуба. «Полесье» – это клуб №2 для меня в этом чемпионате по уровню личных симпатий», – сообщил источник.
