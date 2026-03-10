Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
10 марта 2026, 14:37
Бывший главный тренер Шахтера согласился возглавить Манчестер Юнайтед

Роберто Де Дзерби заинтересован в сотрудничестве с «красными дьяволам»

Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Де Дзерби

Бывший тренер донецкого «Шахтера» Роберто Де Дзерби решил отказаться английскому «Тоттенхэму» и согласился возглавить «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщил TeamTalk.

По информации источника, итальянский специалист сообщил «красным дьяволам» о своем решении – вариант со «шпорами» оказался неинтересен тренеру из-за положения «Тоттенхэма» в турнирной таблице и неопределенного будущего.

После увольнения Рубена Аморима «Манчестер Юнайтед» временно возглавил Майкл Каррик, однако английский тренер никогда не рассматривался на должность постоянного наставника.

Де Дзерби работал в структуре донецкого «Шахтера» с 2021 по 2022 год, а последним клубом итальянца был французский «Марсель», который он покинул в февраля 2025-го.

«Красные дьяволы» набрали 51 балл и занимают третье место в турнирной таблице чемпионата Англии. Под руководством Каррика команда одержала шесть побед, один раз сыграла вничью и потерпела одно поражение.

чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Манчестер Юнайтед Тоттенхэм Шахтер Донецк Роберто Де Дзерби Майкл Каррик назначение тренера отставка
Николай Тытюк Источник: TeamTalk
