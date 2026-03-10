Эксперт: «Неожиданное открытие Динамо. Игрок на дефицитную позицию»
Вацко отметил выступление Коробова
Известный журналист и комментатор Виктор Вацко отметил молодого правого защитника Динамо Максима Коробова, который стал основным во второй части сезона УПЛ.
«Коробова нужно отметить. Если Пономаренко и Редушко всегда считались перспективными, то Коробов становится самым неожиданным открытием Динамо. И на дефицитной позиции – и для Динамо, и для сборной Украины».
«Это новый Миколенко, только на другом фланге. Физически – машина, объем дает, подача есть. Что еще нужно? Что-то в этом есть», – сказал Вацко.
20-летний Коробов в нынешнем сезоне УПЛ провел три матча.
Таладна. "Новий Лужний на тому самому фланзі" )
не выделялся он там, а вот в основе прогрессирует с каждым матчем. Первые матчи неуверенно, а вот с Полесьем был одним из лучших.
Очень удачное решение Костюка. И еще важно, что убрали Тымчика, сил не было уже смотреть на его бездумную беготню и подачи в бездну.