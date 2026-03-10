Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
10 марта 2026, 15:59 | Обновлено 10 марта 2026, 16:13
4

Эксперт: «Неожиданное открытие Динамо. Игрок на дефицитную позицию»

Вацко отметил выступление Коробова

Эксперт: «Неожиданное открытие Динамо. Игрок на дефицитную позицию»
ФК Динамо Киев. Максим Коробов

Известный журналист и комментатор Виктор Вацко отметил молодого правого защитника Динамо Максима Коробова, который стал основным во второй части сезона УПЛ.

«Коробова нужно отметить. Если Пономаренко и Редушко всегда считались перспективными, то Коробов становится самым неожиданным открытием Динамо. И на дефицитной позиции – и для Динамо, и для сборной Украины».

«Это новый Миколенко, только на другом фланге. Физически – машина, объем дает, подача есть. Что еще нужно? Что-то в этом есть», – сказал Вацко.

20-летний Коробов в нынешнем сезоне УПЛ провел три матча.

Виктор Вацко Максим Коробов Динамо Киев Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: Виктор Вацко
Falko
"Це новий Миколенко, тільки на іншому фланзі"
Таладна. "Новий Лужний на тому самому фланзі" )
Ответить
+2
Gargantua
для меня это тоже открытие, хотя я много смотрел Динамо-19. 
не выделялся он там, а вот в основе прогрессирует с каждым матчем. Первые матчи неуверенно, а вот с Полесьем был одним из лучших.
Очень удачное решение Костюка. И еще важно, что убрали Тымчика, сил не было уже смотреть на его бездумную беготню и подачи в бездну.
Ответить
+2
Перець
Костюк тренер, до  Шовковсьго  великі питання 
Ответить
+1
vbrjkf
"Хороший мальчик..."
Ответить
0
