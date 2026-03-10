Эксперт: «Неожиданное открытие Динамо. Игрок на дефицитную позицию»

Известный журналист и комментатор Виктор Вацко отметил молодого правого защитника Динамо Максима Коробова, который стал основным во второй части сезона УПЛ.

«Коробова нужно отметить. Если Пономаренко и Редушко всегда считались перспективными, то Коробов становится самым неожиданным открытием Динамо. И на дефицитной позиции – и для Динамо, и для сборной Украины».

«Это новый Миколенко, только на другом фланге. Физически – машина, объем дает, подача есть. Что еще нужно? Что-то в этом есть», – сказал Вацко.

20-летний Коробов в нынешнем сезоне УПЛ провел три матча.