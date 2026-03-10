Олег ФЕДОРЧУК: «Балакин ошибался, но предвзятости не было»

После завершения 19-го тура в УПЛ сайт Sport.ua с помощью тренера и известного эксперта Олега Федорчука подвел итог игрового дня, который был насыщенным на события. Мы остановились на самых интересных из них.

– Олег Викторович, после прошедшего тура наверху турнирной таблицы изменений по местам не произошло, тем не менее, «Динамо» уже на одно очко отстает от третьего «Полесья», а ЛНЗ снова убежал от житомирян.

– У черкащан не должно быть такого чрезмерного напряжения, как, к примеру, у «Динамо», поскольку для ЛНЗ любое призовое место, будет считаться успехом. Поэтому понятие – давление, не о них. Не думаю, что кубковая осечка сильно повлияла на моральный дух коллектива. Куда большей проблемой сейчас является травма лидера коллектива Мухаррема Яшари. А новичкам необходимо время для адаптации.

Матч против «Вереса» продемонстрировал, что Виталий Пономарев умеет приводить подопечных в чувство. Даже в проигранной игре с «Полесьем» было видно, что функционально футболисты ЛНЗ готовы, поэтому этот коллектив, считаю, имеет все шансы бороться за второе место.

– После победы над «Полесьем» «Динамо» уже на одно очко отстает от житомирян. Это добавит киевлянам уверенности в борьбе за пьедестал?

– На чемпионство претендовать вряд ли получится, поскольку я уже говорил, что весеннюю часть сезона необходимо пройти без потерь, при этом «Шахтеру» нужно оступаться и не раз. «Горняки» этого себе не позволят. На мой взгляд, киевляне будут бороться за второе-третье место, но главной теперь задачей на сезон становится победа в Кубке Украины.

У «Динамо» я бы отметил резкий прилив молодых футболистов в основном составе. И то, как они себя сейчас проявляют, то у «бело-синих» есть большая перспектива на будущий сезон. В Житомире хорошо себя показали Коробов, Редушко, а Михавко провел, возможно, один из лучших матчей за «Динамо». Что касается Пономаренко, то его стиль игры чем-то мне напоминает начало пути Юрана. Он такой же габаритный, быстрый, наглый, осталось только прибавить в мастерстве. И также я бы отметил действия Нещерета.

Динамо. Полесье – Динамо

– Этот матч вызвал наибольший резонанс в связи со спорными решениями в некоторых эпизодах арбитра Николая Балакина. Тем не менее, итог поединка справедлив?

– Абсолютно. Гости нанесли больше ударов, создали больше опасных моментов. А что касается судейских решений, то нужно внимательно смотреть всю игру. Арбитр матча Николай Балакин один из лучших рефери в Украине. Он единственный, кто привлекается к международным поединкам. Да, это был не лучший матч с его стороны, но, на мой взгляд, судья не повлиял на ход игры, поскольку он ошибался в обе стороны.

– Давайте пройдемся по спорным моментам. 21-я минута: не засчитанный гол хозяев.

– Арбитр ошибся лишь в том, что сразу не отреагировал на нарушение правил на Бражко. Фол был очевидным. Как раз в тот период матча было много грубых действий, но арбитр старался давать играть командам. Просто никто не ожидал, что этот момент закончится взятием ворот. Поэтому он и обратился к просмотру VAR.

– 31-я минута: борьба в штрафной «Динамо», когда Пономаренко завалил на газон Чоботенко.

– Изначально там была обоюдная борьба, тем более, что мяч не долетал до защитника «Полесья». Такие моменты случаются чуть ли не при каждом стандартном положении. Поэтому арбитр поступил правильно. Одним из таких показателей является то, что житомиряне не апеллировали к рефери.

– 35-я минута: столкновение в штрафной «Полесья» Крушинского и Волошина?

– Балакин должен был указать на точку. В этом эпизоде был и толчок в спину со стороны защитника, и игра в ногу.

– 37-я минута: рука Коробова и назначение пенальти в ворота гостей.

– Вокруг этого эпизода было много споров. Если говорить обычными словами, то игрок не сыграл рукой, а мяч попал в руку от земли. Но важно, что мяч не летел в створ ворот, однако самое главное, что Коробов в данной ситуации физически не успевал убрать руку, которая, на мой взгляд, не увеличивало объем тела. Поэтому пенальти, на мой взгляд, был назначен ошибочно.

– 45+4-я минута: фол Биловара на Эмерллаху.

– Здесь для меня загадка, почему Балакин не обратился или, точнее, почему ему не сообщили, чтобы он посмотрел VAR. Арбитр должен был наказывать защитника «Динамо» карточкой, возможно, даже и красной. Это была методическая ошибка рефери. Хотя если давать в этом поединке все, то могли закончить и восемь на восемь. Балакин сам выбрал такую манеру судейства, давать командам играть. Я уверен в одном, что арбитр ошибался, это тоже человек, но здесь важно, чтобы не было предвзятости. И ее, на мой взгляд, не было.

Металлист 1925

– После двух побед кряду теперь «Металлист 1925» главный претендент на пятое место или они достанут конкурентов, которые находятся выше?

– Думаю, харьковчане не достанут первую четверку. Команда строится на следующий сезон, в котором, если прогресс будут продолжаться, это будет один из претендентов на медали. Но то, что команда Младена Бартуловича по игре главный претендент на пятое место, это факт.

– Полтава и «Александрия» все?

– Не думаю, что произойдет чудо. О «Полтаве», в принципе, и говорить нечего, поскольку команда оказалась не готова к Премьер-лиге. А «Александрии» будет крайне сложно зацепиться за переходные матчи. Отставание уже шесть очков. К тому же «Эпицентр» по всем статьям переиграл «Колос» и наверняка теперь почувствует уверенность.

К сожалению, такой симпатичный клуб, как «Рух» плавно переходит в зону переходных матчей. И перспектив пока не видно. Поэтому основная борьба, чтобы не оказаться на 13-м месте, развернется между «Вересом», «Карпатами», «Кудровкой» и «Эпицентром».

УПЛ. 19-й тур

06.03.26

«Александрия» – «Шахтер» – 0:1

07.03.26

«Эпицентр» – «Колос» – 4:0

«Оболонь» – «Кривбасс» – 0:0

08.03.2026

«Заря» – «Полтава» – 4:0

«Карпаты» – «Кудровка» – 1:1

«Полесье» – «Динамо» – 1:2

09.03.2026

«Рух» – «Металлист 1925» – 0:3

«Верес» – ЛНЗ – 0:3

Турнирная таблица УПЛ-2025/26 после 19-го тура