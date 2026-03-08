Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Олег Саленко дал комментарий после игры Полесье – Динамо
Украина. Премьер лига
08 марта 2026, 21:03 | Обновлено 08 марта 2026, 21:20
Олег Саленко дал комментарий после игры Полесье – Динамо

Бывший нападающий «бело-синих» считает, что справедливым итогом поединка была бы ничья

08 марта 2026, 21:03 | Обновлено 08 марта 2026, 21:20
Олег Саленко дал комментарий после игры Полесье – Динамо
Динамо. Полесье – Динамо

Сегодня, 8 марта в украинской Премьер-лиге состоялся центральный матч 19-го тура. В Житомире «Динамо» переиграло «Полесье» со счетом 2:1. Своим мнением об этом поединке эксклюзивно с сайтом Meta.ua поделился известный в прошлом нападающий Олег Саленко.

– Что касается результата, то, на мой взгляд, более справедливым итогом была бы ничья, – сказал Саленко. – Но стоит отдать должное киевлянам, которые хорошо использовали ошибки соперника. Можно сказать, что реализация моментов у команды Игоря Костюка в этом поединке была на высоком уровне.

Для «Динамо» сейчас самым важным было – победить, даже, несмотря на неубедительную игру. И этот выигрыш заметно повышает шансы «бело-синих» в борьбе за место на пьедестале.

Сейчас отставание от «Полесья» составляет одно очко и еще неизвестно, как будет в дальнейшем выглядеть ЛНЗ после неубедительного старта в весенней части сезона.

Тем не менее, у «Динамо» есть еще Кубок Украины, на выигрыше которого киевляне могут сделать акцент, и это даст им шанс пробиться в Лигу Европы.

По теме:
«Ужас нашего футбола, я в шоке» Куоч Полесья не сдержал эмоций после Динамо
Динамовцы первыми покорили 1000-голевой рубеж на чужих полях
«Не можешь бороться». Ротань раскритиковал судейство матча Полесье – Динамо
Олег Саленко Украинская Премьер-лига Динамо Киев Полесье Житомир
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
Умник
Дякую Олеже.
Ответить
0
