Олег Саленко дал комментарий после игры Полесье – Динамо

Сегодня, 8 марта в украинской Премьер-лиге состоялся центральный матч 19-го тура. В Житомире «Динамо» переиграло «Полесье» со счетом 2:1. Своим мнением об этом поединке эксклюзивно с сайтом Meta.ua поделился известный в прошлом нападающий Олег Саленко.

– Что касается результата, то, на мой взгляд, более справедливым итогом была бы ничья, – сказал Саленко. – Но стоит отдать должное киевлянам, которые хорошо использовали ошибки соперника. Можно сказать, что реализация моментов у команды Игоря Костюка в этом поединке была на высоком уровне.

Для «Динамо» сейчас самым важным было – победить, даже, несмотря на неубедительную игру. И этот выигрыш заметно повышает шансы «бело-синих» в борьбе за место на пьедестале.

Сейчас отставание от «Полесья» составляет одно очко и еще неизвестно, как будет в дальнейшем выглядеть ЛНЗ после неубедительного старта в весенней части сезона.

Тем не менее, у «Динамо» есть еще Кубок Украины, на выигрыше которого киевляне могут сделать акцент, и это даст им шанс пробиться в Лигу Европы.