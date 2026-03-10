Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
10 марта 2026, 23:22 |
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Эта команда не будет существовать»

Тренер высказался о лидерстве в клубе

ФК Динамо. Александр Шовковский

Бывший тренер «Динамо» Александр Шовковский оценил роль лидера в современных клубах.

«Безусловно, команда не буде существовать без лидеров. Лидеры должны вести за собой, подавать пример, передавать опыт и направлять молодежь. В идеале примерно 15% команды – ветераны, еще 15-20% – молодежь, которая воспринимает опыт, а остальные 60% – группа, на плечах которой строится результат. Именно среди этих 60% должны формироваться новые лидеры. Лидера нельзя назначить формально – это сознательный опыт и действия», – отметил Шовковский.

Шовковский возглавил киевский клуб в 2023 году после отставки Мирчи Луческу. Под его руководством «бело-синие» стали чемпионами Украины в сезоне 2024/25 и завоевали серебро Премьер-лиги в 2023/24. Украинский наставник был уволен с должности тренера после поражения «бело-синих» в матче Лиги конференций против кипрской «Омонии», который состоялся 27 ноября.

Александр Шовковский Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: Денис Бойко
