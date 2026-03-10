ШОВКОВСКИЙ рассекретил конфликт с Ярмоленко: «Для меня это разочарование»
Тренер вспомнил напряженные отношения
Бывший наставник «Динамо» Киев Александр Шовковский прокомментировал слухи о якобы конфликте с лидером команды Андреем Ярмоленко.
«Скажу прямо: Андрей Ярмоленко, при всем уважении к нему, не был моим помощником. Да, он был лидером команды, но не выполнял роль помощника, и это стало для меня определенным разочарованием. Наши отношения оставались рабочими, но не такими, из которых можно было бы черпать поддержку, прежде всего в тренировочном процессе. И это касается не только Андрея, но и некоторых других игроков», — сказал Шовковский.
Шовковский возглавил киевский клуб в 2023 году после отставки Мирчи Луческу. Под его руководством «бело-синие» стали чемпионами Украины в сезоне 2024/25 и завоевали серебро Премьер-лиги в 2023/24. Украинский наставник был уволен с должности тренера после поражения «бело-синих» в матче Лиги конференций против кипрской «Омонии», который состоялся 27 ноября.
