Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ШОВКОВСКИЙ рассекретил конфликт с Ярмоленко: «Для меня это разочарование»
Украина. Премьер лига
10 марта 2026, 21:22 | Обновлено 10 марта 2026, 21:37
Тренер вспомнил напряженные отношения

ФК Динамо. Александр Шовковский

Бывший наставник «Динамо» Киев Александр Шовковский прокомментировал слухи о якобы конфликте с лидером команды Андреем Ярмоленко.

«Скажу прямо: Андрей Ярмоленко, при всем уважении к нему, не был моим помощником. Да, он был лидером команды, но не выполнял роль помощника, и это стало для меня определенным разочарованием. Наши отношения оставались рабочими, но не такими, из которых можно было бы черпать поддержку, прежде всего в тренировочном процессе. И это касается не только Андрея, но и некоторых других игроков», — сказал Шовковский.

Шовковский возглавил киевский клуб в 2023 году после отставки Мирчи Луческу. Под его руководством «бело-синие» стали чемпионами Украины в сезоне 2024/25 и завоевали серебро Премьер-лиги в 2023/24. Украинский наставник был уволен с должности тренера после поражения «бело-синих» в матче Лиги конференций против кипрской «Омонии», который состоялся 27 ноября.

Saar
У тебе купа було помічників і асистентів.  Так він ще й Ярмолу вирішив.
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
Перший Серед Рівних в бані
Завжди слухайте що каже Бурбас. Сліпо вірити не закликаю, але звертайте увагу і майте на увазі. Бо десь чутки, десь інсайди, але диму без вогню не буває.
Ответить
-1
Перший Серед Рівних в бані
Дуже м'яко і обтічно дипломатично все сказав. Конфлікт був і це факт, і розмови на повишених з нецензурщиною з вигнанням з тренування.
І про це все повідомляв Бурбас, але ж звичайно хіхі хаха це ж Бурбас, він все вигадує, а потім все виявляється правдою. 
Ответить
-2
