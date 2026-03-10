Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Клуб УПЛ обратился с официальным заявлением в МИД европейской страны
Украина. Премьер лига
10 марта 2026, 10:11
«Рух» обратился в МИД Молдовы из‑за задержек с визами

ФК Рух

Львовский «Рух» обратился в Министерство иностранных дел Молдовы с просьбой устранить искусственные задержки с визами и позволить восьми футболистам из Гамбии и Гвинеи-Бисау беспрепятственно пересечь границу и прибыть в Украину.

«ФК «Рух» вынужден проинформировать общественность о трудностях, возникших с приездом потенциальных новичков команды. Дело в том, что 8 игроков с африканского континента в настоящее время не могут попасть в Украину.

Клуб обратился в Министерство иностранных дел Республики Молдова, чтобы устранить критическую задержку в выдаче транзитных виз для молодых африканских легионеров. Несмотря на заранее подготовленный полный пакет документов, рассмотрение дела затянулось на более чем 1,5 месяца. К сожалению, молдавская сторона весь этот период игнорирует обращения клуба. В итоге «Рух» не получил никаких официальных объяснений или статусов рассмотрения.

«По нашему мнению, в условиях военного положения это является недопустимой задержкой. Когда Украина отстаивает свое право на существование, каждая логистическая преграда становится ударом в спину спортивной дипломатии.

Отсутствие виз фактически блокирует приезд игроков на запланированные тренировочные сборы, разрушая спортивное планирование и стратегию развития молодых талантов. Такие искусственные задержки наносят огромный репутационный ущерб не только клубу, но и всему детскому и международному спортивному движению. Международные спортивные проекты, реализуемые несмотря на войну, оказываются под угрозой из-за бюрократических лабиринтов транзитного узла», – отметил спортивный директор «Руха» Владимир Лапицкий.

Таким образом, ФК «Рух» призывает МИД Молдовы незамедлительно взять вопрос под личный контроль и срочно принять решение о выдаче виз либо предоставить четкие официальные разъяснения по данному инциденту», – говорится в заявлении.

Летом 2025 года «Рух» уже обращался в МИД Молдовы с просьбой помочь Бабукарру Фаалу пересечь границу.

Ранее капитан «Руха» Денис Пидгурский подвел итоги проигранного матча 19-го тура УПЛ с «Металлистом 1925».

