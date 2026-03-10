Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
10 марта 2026, 08:05 | Обновлено 10 марта 2026, 08:09
Капитан Руха: «Они должны ценить возможность играть в УПЛ в 16-18 лет»

Денис Пидгурский высказался о поражении от «Металлиста 1925»

Капитан Руха: «Они должны ценить возможность играть в УПЛ в 16-18 лет»
ФК Рух. Денис Пидгурский

Капитан и полузащитник «Руха» Денис Пидгурский подвел итоги проигранного матча 19-го тура УПЛ с «Металлистом 1925» – 0:3.

– Да, у нас молодая команда, но ребята должны понять, что они сейчас получили большой шанс. В юном возрасте они выступают в УПЛ, противостоят серьезным соперникам. Но так играть, как в первом тайме, нельзя. И это касается не только молодежи, а всей команды.

Первый гол нас сломал, чувствовалось, что не хватает психологической устойчивости. Возможно, я как капитан не сделал всего от себя зависящего, чтобы сплотить команду, не подобрал правильные слова. Неприятно, что опустили голову и довели до такого результата. Но все же нужно поблагодарить ребят за второй тайм – мы старались и хотели исправить ситуацию. В то же время у «Металлиста 1925» много опытных футболистов, и они выиграли этот матч благодаря своему высокому классу. Нельзя сравнивать игроков, которые сыграли под сотню матчей в УПЛ, и молодежь, которая сыграла на этом уровне лишь несколько поединков.

Нам тяжело, но повторюсь, что юные игроки получили уникальный шанс проявить себя. Они должны ценить возможность играть в УПЛ в 16–18 лет. Сейчас тот этап, когда для команды важен результат, поэтому всем футболистам нужно сделать правильные выводы. Впереди у «Руха» очная игра с «Эпицентром». Нужно качественно подготовиться к этому матчу, настроиться. Конечно, будет непросто, но каждый из нас должен сделать на поле все от себя зависящее, чтобы добыть для команды положительный результат.

Надеюсь, что в ближайшее время мы получим усиление, так как некоторые игроки восстанавливаются после травм. Клайвер уже вернулся на поле, Юрий Копина скоро также должен играть. Когда все травмированные игроки будут в форме и снова выйдут на поле – нам будет гораздо легче в будущих матчах.

Ранее Иван Федик прокомментировал разгромное поражение подопечных от «Металлиста 1925».

Денис Пидгурский Рух Львов Металлист 1925 Рух - Металлист 1925 чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Иван Чирко Источник: ФК Рух Львов
Комментарии 0
