Иван ФЕДЫК: «Кадровая ситуация пока неутешительная»

Украинский тренер «Руха» Иван Федык прокомментировал разгромное поражение его подопечных от «Металлиста 1925» (0:3) в матче УПЛ:

– Иван Зинонович, каков ваш итог матча против «Металлиста 1925»?

– Ситуация в клубе сложилась так, что игровую практику получают молодые игроки. Части из этих футболистов нет 20 лет, а некоторым вообще только 17 лет. Это трудный и долгий путь, который мы вместе должны пройти, ведь другого выбора у нас нет. Как и трансферов в это трансферное окно мы не сделали. В группе атаки нам не хватает футболистов. На позициях вингеров играли центральные полузащитники.

– Ошибки при пропущенных голах – это вопрос мастерства или недостатка опыта?

– Это большой комплекс. Игрокам не хватает опыта, роста и физической силы. На стандартных положениях нужно играть качественнее.

Национальная лига U-19 не является конкурентным чемпионатом, там молодежь просто получает игровую практику. Есть клубы, которые имеют вторые команды, выступающие во Второй лиге. Там сильные молодые футболисты получают необходимый опыт игры на взрослом уровне. Как пример – команды «Александрия-2», «Полесье-2» и другие. Сейчас наши победы на уровне U-19 не свидетельствуют о силе юношеского первенства. Возможно, в следующем сезоне появится чемпионат U-21 и он будет более конкурентным, а футболисты там будут лучше прогрессировать. Сейчас же между юношескими соревнованиями и взрослым футболом есть большая пропасть. Молодые футболисты сейчас получают опыт в УПЛ и делают это не постепенно.

– К сожалению, во втором матче подряд приходится делать вынужденную замену в центре защиты. Насколько это также влияет на результат команды? В каком состоянии сейчас Николай Киричок? Чувствовалась ли нехватка более опытных Дениса Слюсара и Юрия Копыны?

– Николаю еще нужно пройти обследование. Только после этого мы будем знать, когда он вернется на поле. Кадровая ситуация пока неутешительная.

– Вы как тренер знаете, когда нужно успокоить команду, а когда подобрать крепкие слова. Что вы говорили футболистам сегодня?

– Игра сложилась так, что нужно было поддержать молодых футболистов. Некоторые из этих игроков дебютировали, а некоторые ребята проводят только 2-3 матча на профессиональном уровне. Им сейчас важны подсказки и поддержка. Но в некоторых моментах их нужно больше мотивировать, ведь они очень переживают. Но это не повод не доигрывать в определенных эпизодах, поэтому мы подгоняем этих игроков, но это также элемент поддержки.