Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
10 марта 2026, 09:58 | Обновлено 10 марта 2026, 09:59
ПАВЛЮК: «Мой гол? Прямым ударом со штрафного еще не отличался»

Евгений забил первый гол в победном матче с «Рухом»

ФК Металлист 1925. Евгений Павлюк

Центральный защитник «Металлиста 1925» Евгений Павлюк поделился эмоциями после победного матча 19-го тура УПЛ с «Рухом» – 3:0.

– Женя, первый вопрос после матча: что это было за исполнение штрафного? Это была разыгранная комбинация или ты ситуативно решил подойти и пробить?

– Спасибо. Это не была разыгранная комбинация. Просто увидел, что штрафной назначен близко к воротам. Главный тренер крикнул: «Женя, бей». Я подошел и очень рад, что удалось так исполнить. Получился очень красивый гол. Радуюсь, что именно этот мяч стал своего рода стартом в сегодняшнем матче, ведь после него нам стало чуть легче. Поздравляю всех болельщиков с победой.

– По счету кажется, что победа над «Рухом» была легкой. Так ли это было на поле?

– Начало игры сложилось немного не так, как мы хотели. Не все получалось при выходе из обороны. Но в целом счет 3:0, думаю, закономерен. «Рух» также в некоторых моментах показывал хорошую игру, но я рад, что нам удалось одержать победу. Двигаемся дальше.

– Ты праздновал гол с главным тренером, да и в целом было видно, что команда очень искренне радуется. Атмосфера сейчас хорошая. Связываешь это с результатами?

– Честно говоря, трудно сказать. Но я считаю, что такая здоровая атмосфера и должна быть в коллективе. Именно за счет этого команда достигает результатов. Я очень рад, что у нас в команде такая атмосфера, и надеюсь, что она и дальше будет только улучшаться.

– Во втором тайме дебютировал Валерий Дубко, который играл с тобой в центре обороны. Как оцениваешь его дебют?

– Я очень рад за Валеру. Знаю его давно. Он вышел и показал хорошую игру. Надеюсь, что и дальше он будет демонстрировать такой же качественный футбол. Желаю ему успехов в нашей команде.

– Как считаешь, такая уверенная победа поможет эмоционально лучше подготовиться к матчу с «Шахтером»?

– Думаю, любая победа, независимо от счета, помогает эмоционально готовиться к следующему матчу. Очень надеюсь, что эта игра поможет нам в хорошем настроении подойти к поединку с «Шахтером».

– И напоследок: этот гол – самый красивый в твоей карьере?

– Да, думаю, что это мой самый красивый гол. Большинство мячей я забивал после стандартов или на добивании, но именно прямым ударом со штрафного еще не отмечался. Очень рад, что открыл счет таким голом. Надеюсь, что и следующие также будут со штрафных.

Евгений Павлюк Рух Львов Металлист 1925 Рух - Металлист 1925 Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Иван Чирко Источник: ФК Металлист 1925
