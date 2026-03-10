Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
10 марта 2026, 08:49 |
Без Костюк, но со Свитолиной. Определены все пары 1/8 финала в Индиан-Уэллс

Элина прошла Эшлин Крюгер, Марта не сумела справиться с Еленой Рыбакиной

10 марта 2026, 08:49
Без Костюк, но со Свитолиной. Определены все пары 1/8 финала в Индиан-Уэллс
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

В ночь на 10 марта завершились все матчи 1/16 финала хардового турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс (США).

Первая ракетка Украины Элина Свитолина переиграла Эшлин Крюгер и далее поборется с Катериной Синяковой, которая выграла у Мирры Андреевой.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Марта Костюк не сумела справиться с Еленой Рыбакина. Следующей соперницей представительницы Казахстана будет Сонай Картал – британка одолела Мэдисон Киз.

Вторая сеяная Ига Свентек на своем пути уже прошла Кайлу Дэй и Марию Сакари. В чептвертом круге полька выйдет на корт против Каролины Муховой.

WTA 1000 Индиан-Уэллс. 1/16 финала

Верхняя часть сетки

Арина Соболенко [1] – Жаклин Кристиан – 6:4, 6:1
Камила Осорио – Наоми Осака – 1:6, 6:3, 1:6

Виктория Мбоко [10] – Анна Калинская [23] – 6:4, 6:1
Эмма Радукану [25] – Аманда Анисимова [6] – 1:6, 1:6

Коко Гауфф [4] – Александра Эала [31] – 2:6, 0:2, RET., Гауфф
Сорана Кырстя – Линда Носкова [14] – 7:6 (7:5), 4:6, 4:6

Талия Гибсон – Клара Таусон [17] – 7:6 (7:2), 4:6, 6:4
Айла Томлянович – Жасмин Паолини [7] – 5:7, 7:5, 1:6

Нижняя часть сетки

Джессика Пегула [5] – Алена Остапенко [26] – 4:6, 6:3, 6:2
Элизе Мертенс [22] – Белинда Бенчич [12] – 2:6, 3:6

Мэдисон Киз [15] – Сонай Картал – 6:2, 2:6, 3:6
Марта Костюк [28] – Елена Рыбакина [3] – 4:6, 4:6

Мирра Андреева [8] – Катерина Синякова – 6:4, 6:7 (5:7), 3:6
Эшлин Крюгер – Элина Свитолина [9] – 4:6, 2:6

Каролина Мухова [13] – Антония Ружич – 6:0, 6:3
Мария Саккари [32] – Ига Свентек [2] – 3:6, 2:6

WTA 1000 Индиан-Уэллс. Пары 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Арина Соболенко [1] – Наоми Осака
Виктория Мбоко [10] – Аманда Анисимова [6]

Александра Эала [31] – Линда Носкова [14]
Талия Гибсон – Жасмин Паолини [7]

Нижняя часть сетки

Джессика Пегула [5] – Белинда Бенчич [12]
Сонай Картал – Елена Рыбакина [3]

Катерина Синякова – Элина Свитолина [9]
Каролина Мухова [13] – Ига Свентек [2]

Видеообзор пятого игрового дня (1/16 финала, верхняя часть сетки)

Видеообзор шестого игрового дня (1/16 финала, нижняя часть сетки)

По теме:
Марта Костюк – Елена Рыбакина. Поражение на Индиан-Уэллс. Видеообзор матча
Костюк в борьбе проиграла третьей ракетке мира и покинула Индиан-Уэллс
Не Киз. Определена потенциальная соперница Костюк в 1/8 финала Индиан-Уэллс
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Сообщить об ошибке

