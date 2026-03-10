Без Костюк, но со Свитолиной. Определены все пары 1/8 финала в Индиан-Уэллс
Элина прошла Эшлин Крюгер, Марта не сумела справиться с Еленой Рыбакиной
В ночь на 10 марта завершились все матчи 1/16 финала хардового турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс (США).
Первая ракетка Украины Элина Свитолина переиграла Эшлин Крюгер и далее поборется с Катериной Синяковой, которая выграла у Мирры Андреевой.
Марта Костюк не сумела справиться с Еленой Рыбакина. Следующей соперницей представительницы Казахстана будет Сонай Картал – британка одолела Мэдисон Киз.
Вторая сеяная Ига Свентек на своем пути уже прошла Кайлу Дэй и Марию Сакари. В чептвертом круге полька выйдет на корт против Каролины Муховой.
WTA 1000 Индиан-Уэллс. 1/16 финала
Верхняя часть сетки
Арина Соболенко [1] – Жаклин Кристиан – 6:4, 6:1
Камила Осорио – Наоми Осака – 1:6, 6:3, 1:6
Виктория Мбоко [10] – Анна Калинская [23] – 6:4, 6:1
Эмма Радукану [25] – Аманда Анисимова [6] – 1:6, 1:6
Коко Гауфф [4] – Александра Эала [31] – 2:6, 0:2, RET., Гауфф
Сорана Кырстя – Линда Носкова [14] – 7:6 (7:5), 4:6, 4:6
Талия Гибсон – Клара Таусон [17] – 7:6 (7:2), 4:6, 6:4
Айла Томлянович – Жасмин Паолини [7] – 5:7, 7:5, 1:6
Нижняя часть сетки
Джессика Пегула [5] – Алена Остапенко [26] – 4:6, 6:3, 6:2
Элизе Мертенс [22] – Белинда Бенчич [12] – 2:6, 3:6
Мэдисон Киз [15] – Сонай Картал – 6:2, 2:6, 3:6
Марта Костюк [28] – Елена Рыбакина [3] – 4:6, 4:6
Мирра Андреева [8] – Катерина Синякова – 6:4, 6:7 (5:7), 3:6
Эшлин Крюгер – Элина Свитолина [9] – 4:6, 2:6
Каролина Мухова [13] – Антония Ружич – 6:0, 6:3
Мария Саккари [32] – Ига Свентек [2] – 3:6, 2:6
WTA 1000 Индиан-Уэллс. Пары 1/8 финала
Верхняя часть сетки
Арина Соболенко [1] –
Виктория Мбоко [10] – Аманда Анисимова [6]
Александра Эала [31] – Линда Носкова [14]
Талия Гибсон – Жасмин Паолини [7]
Нижняя часть сетки
Джессика Пегула [5] –
Сонай Картал – Елена Рыбакина [3]
Катерина Синякова – Элина Свитолина [9]
Каролина Мухова [13] – Ига Свентек [2]
Видеообзор пятого игрового дня (1/16 финала, верхняя часть сетки)
Видеообзор шестого игрового дня (1/16 финала, нижняя часть сетки)
