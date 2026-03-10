Скандал в АПЛ: лидера Ман Сити наказали за слова о судьях
Родри понес дисциплинарное наказание за свои резкие высказывания
Полузащитник «Манчестер Сити» Родри понес дисциплинарное наказание за свои резкие высказывания в адрес арбитров после встречи с «Тоттенхэмом» в рамках 24-го тура АПЛ, которая состоялась 1 февраля (2:2).
Испанский футболист выразил недовольство действиями рефери Роберта Джонса, который засчитал первый гол Доминика Соланке: «Это был очевидный фол.
Такое ощущение, что многие не хотят видеть «Манчестер Сити» победителем, ведь мы и так слишком часто берем титулы. Судья же обязан сохранять нейтралитет».
Английская футбольная ассоциация (FA) усмотрела в этих словах признаки «ненадлежащего поведения», так как комментарии игрока намекали на предвзятость судьи и ставили под вопрос его профессиональную честность.
В понедельник стало известно, что Родри оштрафован на 80 тысяч фунтов стерлингов и получил официальное предупреждение. Как уточняется, в ходе разбирательства хавбек признал свою неправоту.
