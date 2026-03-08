Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Руководство Манчестер Сити определилось с будущим Родри
Англия
08 марта 2026, 16:18
«Манчестер Сити» не собирается продавать испанца

Руководство Манчестер Сити определилось с будущим Родри
Getty Images/Global Images Ukraine. Родри

«Манчестер Сити» не намерен продавать испанского полузащитника Родри. Об этом сообщает Николо Скира.

По информации источника, руководство английского гранда не собирается прощаться с 29-летним футболистом. В Манчестере не собираются рассматривать предложения по хавбеку, несмотря на слухи о интересе мадридского «Реала».

В текущем сезоне на счету Родри 24 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых испанец успел отличиться двумя забитыми мячами.

Ранее сообщалось о том, что в «Манчестер Сити» определились с заменой Родри.

