Испания
10 марта 2026, 04:18 |
Лапорта раскрыл настоящую причину увольнения тренера Барселоны

Хави требовал кардинальных изменений в составе

Лапорта раскрыл настоящую причину увольнения тренера Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine

Жоан Лапорта поделился воспоминаниями о периоде работы Хави на посту главного тренера «Барселоны».

«Идею с назначением Хави в 2021 году активно продвигали Матеу, Масип и Алехандро Эчеваррия. Хави выходил со мной на связь еще в ходе предвыборной гонки, однако тогда я советовал ему сосредоточиться на работе с резервной командой.

После расставания с Куманом именно Юсте убедил меня, что настало время для Хави. Уход такой знаковой фигуры, как Куман, был болезненным, но, учитывая статус Хави как истинного "куле" и большого патриота клуба, мы решились на перемены.

Благодаря зимним трансферам, которые, как нам казалось, должны были принести результат, мы выправили положение в том сезоне. Позже мы завоевали титул в Ла Лиге и взяли Суперкубок.

С началом следующего сезона мы предоставили ему полный кредит доверия, ведь это Хави. Однако со временем, как он сам признавал, наступил определенный спад: участились жалобы на физическую подготовку, да и совмещение тренерской деятельности с личной жизнью давалось ему непросто.

К тому же он настаивал на глобальных перестановках в составе, утверждая, что без них через пару лет команда потеряет конкурентоспособность на европейской арене.

Тогда мы приняли решение сделать ставку на специалиста, для которого баланс между семьей и работой не стал бы проблемой, и с этим новым наставником мы выдали исторический сезон», – подчеркнул кандидат в президенты «Барселоны» в эфире Catalunya Ràdio.

По теме:
Ханси ФЛИК: «По своему уровню он сопоставим с Ламином Ямалем»
ПСЖ готовит трансферную бомбу: Ман Сити может потерять ключевого игрока
В Ла Лиге пролили свет на сорванный трансфер Месси в Барселону
Михаил Олексиенко Источник: Mundo Deportivo
