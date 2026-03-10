В Ла Лиге пролили свет на сорванный трансфер Месси в Барселону

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас категорически опроверг утверждения о том, что руководство чемпионата Испании давало «зеленый свет» на возвращение Лионеля Месси в «Барселону» в 2023 году.

Ранее эту ситуацию прокомментировал экс-наставник каталонского клуба Хави: «Президент [Лапорта] инициировал переговорный процесс с отцом Лео, и у нас даже было предварительное одобрение от лиги. Однако в конечном счете именно президент принял решение прекратить этот процесс».

Тебас в рамках анонса программы Estudio Estadio выступил с официальным опровержением: «Это абсолютная ложь. Ла Лига не санкционировала и не согласовывала никаких трансферных операций в отношении Месси».