Стародубцева покинула турнир WTA 125 в Остине, проиграв 4-й матч подряд
Юлия уступила пятой сеяной Кэти Макнелли в поединке 1/16 финала
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 105) завершила выступления на хардовом турнире WTA 125 в Остине (США).
В первом раунде украинка в трех сетах проиграла пятой сеяной Кэти Макнелли (США, WTA 68) за 3 часа и 9 минут.
WTA 125 Остин. Хард, 1/16 финала
Кэти Макнелли (США) [5] – Юлия Стародубцева (Украина) – 7:5, 4:6, 6:4
В третьей партии Стародубцева не реализовала три скрытых матчбола в девятом гейме, после чего отдала свою подачу.
Юлия и Кэти провели первое очное противостояние. Следующей соперницей Макнелли будет либо Далма Галфи, либо Ланлана Тараруди.
Стародубцева проиграла четвертый матч подряд. Последний раз Юлия побеждала 6 февраля, когда на старте квалификации тысячника в Дохе одолела Антонию Ружич.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Элина в двух сетах одолела Эшлин Крюгер и далее поборется с Катериной Синяковой
Виталий Буяльский может перебраться в MLS