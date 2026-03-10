Стародубцева покинула турнир WTA 125 в Остине, проиграв 4-й матч подряд

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 105) завершила выступления на хардовом турнире WTA 125 в Остине (США).

В первом раунде украинка в трех сетах проиграла пятой сеяной Кэти Макнелли (США, WTA 68) за 3 часа и 9 минут.

WTA 125 Остин. Хард, 1/16 финала

Кэти Макнелли (США) [5] – Юлия Стародубцева (Украина) – 7:5, 4:6, 6:4

В третьей партии Стародубцева не реализовала три скрытых матчбола в девятом гейме, после чего отдала свою подачу.

Юлия и Кэти провели первое очное противостояние. Следующей соперницей Макнелли будет либо Далма Галфи, либо Ланлана Тараруди.

Стародубцева проиграла четвертый матч подряд. Последний раз Юлия побеждала 6 февраля, когда на старте квалификации тысячника в Дохе одолела Антонию Ружич.