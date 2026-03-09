ФОТО. Как Роналду потратил €30 тысяч, чтобы получить номер девушки

Легендарный португальский футболист Криштиану Роналду однажды потратил крупную сумму денег, чтобы получить номер телефона девушки, которая ему понравилась.

Эта история произошла в 2008 году, когда Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед». Тогда он попросил массажиста клуба достать номер британской певицы Кимберли Уайатт, участницы группы The Pussycat Dolls, которую футболист увидел на шоу The X Factor.

Чтобы мотивировать помощника, Роналду предложил необычную сделку. Если тот сможет получить номер певицы, португалец продаст ему свой Porsche Carrera Convertible за половину цены.

Массажисту удалось достать номер телефона всего за десять минут. В конце сезона Роналду выполнил свое обещание и продал автомобиль за 30 тысяч фунтов, хотя его реальная стоимость составляла около 60 тысяч.

Новый владелец машины не стал долго ждать – уже на следующий день он продал автомобиль по полной цене и получил 30 тысяч фунтов прибыли, которые потратил на роскошный отпуск на Мальдивах.