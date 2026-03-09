ФОТО. Как Роналду потратил €30 тысяч, чтобы получить номер девушки
Неожиданная история из карьеры Роналду
Легендарный португальский футболист Криштиану Роналду однажды потратил крупную сумму денег, чтобы получить номер телефона девушки, которая ему понравилась.
Эта история произошла в 2008 году, когда Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед». Тогда он попросил массажиста клуба достать номер британской певицы Кимберли Уайатт, участницы группы The Pussycat Dolls, которую футболист увидел на шоу The X Factor.
Чтобы мотивировать помощника, Роналду предложил необычную сделку. Если тот сможет получить номер певицы, португалец продаст ему свой Porsche Carrera Convertible за половину цены.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua
Массажисту удалось достать номер телефона всего за десять минут. В конце сезона Роналду выполнил свое обещание и продал автомобиль за 30 тысяч фунтов, хотя его реальная стоимость составляла около 60 тысяч.
Новый владелец машины не стал долго ждать – уже на следующий день он продал автомобиль по полной цене и получил 30 тысяч фунтов прибыли, которые потратил на роскошный отпуск на Мальдивах.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тренер дал понять, что для него нет авторитетов в клубе
Этим максимально воспользовались динамовцы