Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Как Роналду потратил €30 тысяч, чтобы получить номер девушки
Другие новости
09 марта 2026, 23:52 | Обновлено 09 марта 2026, 23:55
582
0

ФОТО. Как Роналду потратил €30 тысяч, чтобы получить номер девушки

Неожиданная история из карьеры Роналду

09 марта 2026, 23:52 | Обновлено 09 марта 2026, 23:55
582
0
ФОТО. Как Роналду потратил €30 тысяч, чтобы получить номер девушки
Instagram. Криштиану Роналду и Кимберли Уайатт

Легендарный португальский футболист Криштиану Роналду однажды потратил крупную сумму денег, чтобы получить номер телефона девушки, которая ему понравилась.

Эта история произошла в 2008 году, когда Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед». Тогда он попросил массажиста клуба достать номер британской певицы Кимберли Уайатт, участницы группы The Pussycat Dolls, которую футболист увидел на шоу The X Factor.

Чтобы мотивировать помощника, Роналду предложил необычную сделку. Если тот сможет получить номер певицы, португалец продаст ему свой Porsche Carrera Convertible за половину цены.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Массажисту удалось достать номер телефона всего за десять минут. В конце сезона Роналду выполнил свое обещание и продал автомобиль за 30 тысяч фунтов, хотя его реальная стоимость составляла около 60 тысяч.

Новый владелец машины не стал долго ждать – уже на следующий день он продал автомобиль по полной цене и получил 30 тысяч фунтов прибыли, которые потратил на роскошный отпуск на Мальдивах.

По теме:
Ярмолюк сыграет 100-й матч за Брентфорд. Игрок – в старте на Кубок Англии
ФОТО. Мбаппе заметили с одной из самых красивых актрис Испании
5 игроков достигли 25+ результативных действий в топ-5 лигах в сезоне
фото lifestyle девушки Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Костюк отправил четкий месседж Ярмоленко и другим ветеранам Динамо
Футбол | 09 марта 2026, 05:02 0
Костюк отправил четкий месседж Ярмоленко и другим ветеранам Динамо
Костюк отправил четкий месседж Ярмоленко и другим ветеранам Динамо

Тренер дал понять, что для него нет авторитетов в клубе

Экс-тренер сборных Украины: «В Полесье были проблемы с физикой»
Футбол | 09 марта 2026, 22:25 0
Экс-тренер сборных Украины: «В Полесье были проблемы с физикой»
Экс-тренер сборных Украины: «В Полесье были проблемы с физикой»

Этим максимально воспользовались динамовцы

Турнирная таблица УПЛ. Шахтер оторвался, Динамо приблизилось к Полесью
Футбол | 09.03.2026, 06:23
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер оторвался, Динамо приблизилось к Полесью
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер оторвался, Динамо приблизилось к Полесью
Ребров заговорил о Зеленском. Тренер получил звонок от президента
Футбол | 09.03.2026, 09:44
Ребров заговорил о Зеленском. Тренер получил звонок от президента
Ребров заговорил о Зеленском. Тренер получил звонок от президента
Волки кусались, но проиграли с разгромом. ЛНЗ обыграл Верес в Ровно
Футбол | 09.03.2026, 19:55
Волки кусались, но проиграли с разгромом. ЛНЗ обыграл Верес в Ровно
Волки кусались, но проиграли с разгромом. ЛНЗ обыграл Верес в Ровно
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Аонишики уступил самому неудобному сопернику. Как прошел 2 день Haru Basho
Аонишики уступил самому неудобному сопернику. Как прошел 2 день Haru Basho
09.03.2026, 15:39 1
Другие виды
Мирон Маркевич ответил Усику, поддерживающему Бубку
Мирон Маркевич ответил Усику, поддерживающему Бубку
09.03.2026, 07:27 7
Футбол
Игорь СУРКИС: «Я без раздумий пригласил бы его тренировать Динамо»
Игорь СУРКИС: «Я без раздумий пригласил бы его тренировать Динамо»
08.03.2026, 08:46 15
Футбол
Титулованным украинским спортсменом может заинтересоваться СБУ
Титулованным украинским спортсменом может заинтересоваться СБУ
08.03.2026, 10:25 5
Другие виды
10 наград. Медальный зачет Паралимпиады: Украина пропустила вперед Китай
10 наград. Медальный зачет Паралимпиады: Украина пропустила вперед Китай
08.03.2026, 16:50
Олимпийские игры
«Ужас нашего футбола, в шоке». Коуч Полесья не сдержал эмоций после Динамо
«Ужас нашего футбола, в шоке». Коуч Полесья не сдержал эмоций после Динамо
09.03.2026, 08:11 39
Футбол
Cкандал в УПЛ: на матч было поставлено 450 тысяч долларов
Cкандал в УПЛ: на матч было поставлено 450 тысяч долларов
08.03.2026, 09:16 19
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем