ВЕРНИДУБ: «До меня все были виноваты? Нужно оставаться человеком»

Главный тренер «Нефтчи» Юрий Вернидуб прокомментировал поражение своей команды от «Туран-Товуз» (0:1) в 23-м туре чемпионата Азербайджана.

Украинский специалист подчеркнул, что не собирается перекладывать ответственность на предшественника.

«До меня здесь работал другой главный тренер. Я не могу сказать о нем ничего плохого – это мой коллега. Он формировал эту команду, а я пришел работать дальше. До меня все были виноваты? Я так говорить не буду. Нужно уметь держать удар и оставаться человеком. Именно поэтому во всех командах, где я работал, был результат», – сказал Вернидуб.