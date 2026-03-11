Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВЕРНИДУБ: «До меня все были виноваты? Нужно оставаться человеком»
Украина. Премьер лига
11 марта 2026, 01:32 |
246
0

ВЕРНИДУБ: «До меня все были виноваты? Нужно оставаться человеком»

Тренер прокомментировал первое поражение в «Нефтчи»

11 марта 2026, 01:32 |
246
0
ВЕРНИДУБ: «До меня все были виноваты? Нужно оставаться человеком»
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрий Вернидуб

Главный тренер «Нефтчи» Юрий Вернидуб прокомментировал поражение своей команды от «Туран-Товуз» (0:1) в 23-м туре чемпионата Азербайджана.

Украинский специалист подчеркнул, что не собирается перекладывать ответственность на предшественника.

«До меня здесь работал другой главный тренер. Я не могу сказать о нем ничего плохого – это мой коллега. Он формировал эту команду, а я пришел работать дальше. До меня все были виноваты? Я так говорить не буду. Нужно уметь держать удар и оставаться человеком. Именно поэтому во всех командах, где я работал, был результат», – сказал Вернидуб.

По теме:
Участник Лиги чемпионов хочет избавиться от известного украинца любой ценой
Вернидуб сообщил, что футболист Нефтчи не собирается возвращаться в Украину
Юрий Вернидуб попал в скандал, связанный со сторонником путина
Нефтчи Баку Юрий Вернидуб чемпионат Азербайджана по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: Azerisport.com
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Немецкое кино. Бавария разгромила Аталанту, Кейн отдыхал
Футбол | 10 марта 2026, 23:54 9
Немецкое кино. Бавария разгромила Аталанту, Кейн отдыхал
Немецкое кино. Бавария разгромила Аталанту, Кейн отдыхал

Матч завершился со счетом 6:1

Пономаренко после зрелищной игры за Динамо может покинуть клуб
Футбол | 10 марта 2026, 08:17 81
Пономаренко после зрелищной игры за Динамо может покинуть клуб
Пономаренко после зрелищной игры за Динамо может покинуть клуб

На футболиста есть претенденты из Ла Лиги

Суркис впервые отреагировал на скандал в матче Полесье – Динамо
Футбол | 10.03.2026, 11:03
Суркис впервые отреагировал на скандал в матче Полесье – Динамо
Суркис впервые отреагировал на скандал в матче Полесье – Динамо
Колесник после избиения военного ТЦК показал свое отношение к ВСУ
Футбол | 11.03.2026, 02:02
Колесник после избиения военного ТЦК показал свое отношение к ВСУ
Колесник после избиения военного ТЦК показал свое отношение к ВСУ
Без Костюк, но со Свитолиной. Определены все пары 1/8 финала в Индиан-Уэллс
Теннис | 10.03.2026, 08:49
Без Костюк, но со Свитолиной. Определены все пары 1/8 финала в Индиан-Уэллс
Без Костюк, но со Свитолиной. Определены все пары 1/8 финала в Индиан-Уэллс
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Один из лучших боксеров в мире принизил Василия Ломаченко
Один из лучших боксеров в мире принизил Василия Ломаченко
09.03.2026, 20:42 7
Бокс
Сколько заработали Калинина и Олейникова за Анталью, где сыграли в финале?
Сколько заработали Калинина и Олейникова за Анталью, где сыграли в финале?
09.03.2026, 13:27 1
Теннис
ВИДЕО. «Прыгает так, *ля, ты шо». Переговоры арбитров на фоле Биловара
ВИДЕО. «Прыгает так, *ля, ты шо». Переговоры арбитров на фоле Биловара
10.03.2026, 19:55 31
Футбол
В Полесье выступили с заявлением после скандального матча с Динамо
В Полесье выступили с заявлением после скандального матча с Динамо
09.03.2026, 09:23 60
Футбол
«Ужас нашего футбола, в шоке». Коуч Полесья не сдержал эмоций после Динамо
«Ужас нашего футбола, в шоке». Коуч Полесья не сдержал эмоций после Динамо
09.03.2026, 08:11 39
Футбол
Ярослава Магучих сделала свой выбор: Гераскевич или Бубка
Ярослава Магучих сделала свой выбор: Гераскевич или Бубка
10.03.2026, 08:58 9
Другие виды
Игорь СУРКИС: «Я не понимаю, для чего он вообще нужен Динамо»
Игорь СУРКИС: «Я не понимаю, для чего он вообще нужен Динамо»
09.03.2026, 08:54 13
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер оторвался, Динамо приблизилось к Полесью
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер оторвался, Динамо приблизилось к Полесью
09.03.2026, 06:23 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем