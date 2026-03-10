Юрий Вернидуб попал в скандал, связанный со сторонником путина
Известный тренер пожал руку Бердыеву
Известный украинский тренер Юрий Вернидуб шокировал фанатов после матча чемпионата Азербайджана, пожав руку россиянину Курбану Бердыеву.
Инцидент произошел после поединка 23-го тура между клубами Нефтчи и Туран (0:1), который состоялся 9 марта. 73-летний Бердиев, известный своей работой в Рубине и участием в групповом этапе Лиги чемпионов против киевского Динамо в 2009 году, ранее посещал оккупированный Мариуполь.
Хотя тренер родился в Туркменистане, он имеет российское гражданство.
Отметим, что Вернидуб в начале полномасштабного вторжения присоединился к рядам ВСУ.
