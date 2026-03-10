Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Юрий Вернидуб попал в скандал, связанный со сторонником путина
10 марта 2026, 11:22 | Обновлено 10 марта 2026, 11:38
Юрий Вернидуб попал в скандал, связанный со сторонником путина

Известный тренер пожал руку Бердыеву

Юрий Вернидуб попал в скандал, связанный со сторонником путина
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрий Вернидуб

Известный украинский тренер Юрий Вернидуб шокировал фанатов после матча чемпионата Азербайджана, пожав руку россиянину Курбану Бердыеву.

Инцидент произошел после поединка 23-го тура между клубами Нефтчи и Туран (0:1), который состоялся 9 марта. 73-летний Бердиев, известный своей работой в Рубине и участием в групповом этапе Лиги чемпионов против киевского Динамо в 2009 году, ранее посещал оккупированный Мариуполь.

Хотя тренер родился в Туркменистане, он имеет российское гражданство.

Отметим, что Вернидуб в начале полномасштабного вторжения присоединился к рядам ВСУ.

По теме:
КЛИЧКО: «Не недооценивайте его, он может зайти очень далеко»
«В Баку тихо». Вернидуб рассказал о прилете шахедов в Азербайджане
Вернидуб получил солидные деньги после скандального матча в Азербайджане
Юрий Вернидуб Курбан Бердыев Нефтчи Баку чемпионат Азербайджана по футболу рукопожатие владимир путин (х..ло)
Дмитрий Олийченко Источник: YouTube
