Олег ШАНДРУК: «Матч с ЛНЗ? Счет – на табло и мы должны его принять»

Главный тренер Вереса Олег Шандрук поделился эмоциями после поражения своей команды от ЛНЗ (0:3) в 19-м туре Украинской Премьер-лиги.

– Не хочу говорить о том, насколько счет соответствует игре. Ибо все это будет абсолютно субъективно. Счет – на табло и мы должны его принять. А затем проанализировать все, что произошло и готовиться к следующему матчу с Кудровкой.

Да, для многих болельщиков выход Андрея Кожухаря в старте мог стать неожиданностью. Но только для болельщиков. Для нас это не является неожиданностью. Мы прошли зимние сборы и до первой официальной игры года затруднились, кто выйдет играть в воротах.Андрей Кожухарь создает хорошую конкуренцию в команде. Он хорошо смотрится в тренировочном процессе на уровне с Валентином Горохом. Более того, Валентин Горох, чувствуя эту конкуренцию и энергию от Андрея Кожухаря, тоже прогрессирует. Поэтому мы не могли не дать шанс проявить себя Андрею Кожухарю. Если футболист хорошо работает – он заслуживает места в старте.

Кай Ципот в качестве центрфорварда? Причина такого решения не кадровые трудности, а характер поединка и стиль игры соперника.

Что касается личностей – я никогда публично не комментирую игру своих футболистов. Мы это делаем в раздевалке. Конечно, если счет – 0:3 – у нас есть проблемы. Кто-то не доигрывал, были индивидуальные ошибки. Но все это мы разберем внутри команды. Мы больше двадцати голов уже пропустили в чемпионате. Кто же виноват в этих голах? Но если винить каждого игрока отдельно – тогда ко всем можно найти претензии. Это футбол. А футбол как раз и состоит из ошибок.

Чего нам не хватило сегодня? Забитый мяч, как это было в Черкассах. Если ЛНС пропускает первым – им очень тяжело отыгрываться. Но это лишь фрагмент, который мог потенциально повлиять на ход игры. Этого фрагмента сегодня не было, – сказал Шандрук.