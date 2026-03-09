Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Виталий Пономарев: «Хотели сыграть агрессивнее, чем Верес»
Украина. Премьер лига
09 марта 2026, 22:31
Виталий Пономарев: «Хотели сыграть агрессивнее, чем Верес»

Черкасская команда прервала полосу неудач

ЛНЗ. Виталий Пономарев

Главный тренер ЛНЗ Виталий Пономарев эксклюзивно для Sport.ua рассказал, что помогло его подопечным одержать разгромную победу над «Вересом» в 19 туре УПЛ:

– Верес – команда с бойцовским характером, неуступчивая, и поэтому важно было превосходить ее в агрессивности. Считаю, что это нам удалось, мы умело выходили из-под прессинга и были достаточно эффективны в поисках острых продолжений у владений хозяев.

Особенно доволен вторым таймом, когда часто создавали угрожающие ситуации с помощью разрезных передач.

По сравнению с предыдущими матчами – кубковым с «Буковиной» и календарным – с «Полесьем», где не удалось достичь желаемого результата, мы укрепили опорную зону полузащиты защитником Романом Дидиком. И он оправдал надежды: не только умело разрушал наступление ровенчан, но и оказался в нужном месте, открыв счет.

Эта победа над «Вересом» была также важна в психологическом аспекте. Черкасчане доказали, что умеют держать удар.

Сейчас ЛНЗ занимает второе место в чемпионате, набрав 41 очко, и в 20 туре 14 марта будет принимать «Александрию».

Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
