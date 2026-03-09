Виталий Пономарев: «Хотели сыграть агрессивнее, чем Верес»

Главный тренер ЛНЗ Виталий Пономарев эксклюзивно для Sport.ua рассказал, что помогло его подопечным одержать разгромную победу над «Вересом» в 19 туре УПЛ:

– Верес – команда с бойцовским характером, неуступчивая, и поэтому важно было превосходить ее в агрессивности. Считаю, что это нам удалось, мы умело выходили из-под прессинга и были достаточно эффективны в поисках острых продолжений у владений хозяев.

Особенно доволен вторым таймом, когда часто создавали угрожающие ситуации с помощью разрезных передач.

По сравнению с предыдущими матчами – кубковым с «Буковиной» и календарным – с «Полесьем», где не удалось достичь желаемого результата, мы укрепили опорную зону полузащиты защитником Романом Дидиком. И он оправдал надежды: не только умело разрушал наступление ровенчан, но и оказался в нужном месте, открыв счет.

Эта победа над «Вересом» была также важна в психологическом аспекте. Черкасчане доказали, что умеют держать удар.

Сейчас ЛНЗ занимает второе место в чемпионате, набрав 41 очко, и в 20 туре 14 марта будет принимать «Александрию».