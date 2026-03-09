Артем ШАБАНОВ: «Победа Металлиста 1925 над Рухом? Президент сказал...»

Защитник Металлиста 1925 Артем Шабанов поделился эмоциями после победы своей команды против львовского Руха (3:0) в 19 туре УПЛ

– Поздравляю с победой и первым голом за «Металлист 1925». Насколько тебе, как для защитника, ценно забивать? Что доставляет больше радости – четвертый матч «на ноль» «Металлиста 1925» или забитые собственные голы?

– Спасибо. Больше доставляет радости, когда играем «на ноль» и побеждаем.

Голы забиваем нечасто, поэтому лучше сыграть на ноль и чтобы команда победила.

– Сегодняшний поединок для вас был таким довольно легким, можно сказать, ведь молодые ребята «Руха» сильно не смогли создать какие-то острые моменты и проблемы?

– Я бы не сказал. Сначала было тяжело, но забили первый гол, затем быстро второй. Я думаю, это повлияло на молодых ребят, игравших за Рух. Потом стало немного легче, а сначала было довольно тяжело.

– Во втором тайме вы уже немного играли спокойнее, счет позволял?

– Да, уже играли спокойнее, уже отошли, не прессинговали соперника, потому что играли, можно так сказать, по счету.

– Забергджа после забитого гола подбежал, демонстрируя орла лично к Калитвинцеву. Вы не знаете, что там было задумано? Или почему лично ему это празднование гола было посвящено?

– Не знаю, это у них спросите, я не знаю. Я даже не видел, что он подбежал к кому-нибудь.

– К вам в раздевалку заходил президент, слышала аплодисменты. Что говорили, что можете сказать, озвучить?

– Он сказал, что хорошая игра, поблагодарил всех за победу. Говорил, что настраиваемся дальше, потому что еще много игр и важна следующая игра. Поэтому сказал настраиваться на следующую игру, – сказал Шабанов.