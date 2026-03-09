Абдул АВУДУ: «Проспер Оба мне как брат. Я очень рад приехать в Украину»

Новичок черкасского ЛНЗ Абдул Авуду поделился эмоциями после победы «фиолетовых» над Вересом (3:0) в матче 19 тура УПЛ, в котором он отличился голом

«В первую очередь хочу поблагодарить фанатов, тренера, который дал мне эту возможность, и моих партнеров, которые поддерживали меня. Мне тренер говорил больше открываться за спину, бегать – это то, на чем он делал акцент.

Я выходил, чтобы помочь команде, потому что мы все – одно целое. Мы приехали сюда забрать три очка, и мы очень рады, что это сделали. Наша цель – дальше бороться в таблице.

Я преобладаю в скорости, я всегда могу добавлять в этом плане, поэтому вы увидите еще больше меня. Я очень рад приехать в Украину, думаю, что украинская лига на очень хорошем уровне.

Сравнение с Проспером Оба? Он мне как брат, мы с ним вместе играли в одной команде, я его очень хорошо знаю, и я не хочу говорить, что я здесь, чтобы с кем-то себя сравнивать.

Я хочу делать максимум, который могу, быть сконцентрированным, слушать тренера, для того, чтобы достичь тех целей, которые мы хотим достичь. Он делает свою работу, а я делаю свою работу. Есть я, а есть Проспер», – сказал Авуду.