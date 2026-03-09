Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
09 марта 2026, 22:25 | Обновлено 09 марта 2026, 22:26
Экс-тренер сборных Украины: «В Полесье были проблемы с физикой»

Этим максимально воспользовались динамовцы

УПЛ

Бывший вратарь «Динамо» Владимир Цыткин, который затем тренировал сборные Украины разного возраста, в беседе с корреспондентом Sport.ua поделился впечатлениями от центрального поединка 19 тура УПЛ «Полесье» – «Динамо», в котором киевляне праздновали победу – 2:1:

– Участникам противостояния в Житомире не удалось продемонстрировать зрелищный футбол. Слишком много было ошибок в простых ситуациях, которые выбивали из игрового ритма. Поэтому я не могу сказать, что отчетный поединок оправдал мои ожидания. Я ожидал более содержательной игры.

– Чем можно объяснить, что в исполнении, в первую очередь, полищуков, были два разных тайма?

– До перерыва хозяева благодаря лучшему индивидуальному мастерству диктовали условия. Во втором тайме ситуация на футбольном поле претерпела изменения. Я не думаю, что на действия полищуков так негативно повлиял пропущенный, как говорят, гол в раздевалку. Просто хозяева несколько неожиданно подсели функционально. Почему? Об этом лучше знает их руководитель Руслан Ротань, ведь для подготовки к сезону команде были созданы надлежащие условия.

– Что помогло динамовцам добиться перелома?

– О проблемах с «физикой» у полещуков я уже говорил. Во-вторых, желание. Также постепенно начала сказываться преимущество гостей в скорости. Были у хозяев и пробелы с отбором мяча. С их стороны это часто была имитация.

А где тонко, там и рвется.

– Кто из участников матча не оправдал ожиданий?

– Большего ожидал от лидеров полищуков Алексея Гуцуляка и Игоря Краснопира. Снова разочаровал их вратарь Евгений Волынец. Он и в предыдущем поединке с ЛНЗ не был надежным, но на этот раз киевляне огрехов ему не прощали.

У динамовцев проблемным остается центр обороны.

– Кто заслужил, чтобы его выделить?

– Разве что динамовец Матвей Пономаренко, который в двух эпизодах боролся до конца и оформил «дубль», воспользовавшись позиционными промахами Волынца. Однако я бы не спешил с дифирамбами. Согласен, Матвей прибавил в скорости, назойливости, но у него еще хватает слабых мест. Хотя, конечно, не может не радовать, что он уже в 5 матчах подряд забивает.

– После финального свистка представители «Полесья» раскритиковали рефери Николая Балакина. Повлияли ли его ошибки на результат поединка?

– Это был неквалифицированный арбитраж, но поскольку Балакин был не безгрешен по отношению к обеим командам, то я не думаю, что его огрехи помешали полищукам сыграть лучше.

Владимир Цыткин Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Полесье Житомир Динамо Киев Полесье - Динамо
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
