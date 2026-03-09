Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Тренер Полесья выступил с громким заявлением: «Это просто позорище»
Украина. Премьер лига
09 марта 2026, 21:20 |
10

Тренер Полесья выступил с громким заявлением: «Это просто позорище»

Гресь – о судействе в матче с «Динамо»

09 марта 2026, 21:20 |
10 Comments
Тренер Полесья выступил с громким заявлением: «Это просто позорище»
Getty Images/Global Images Ukraine. Евгений Гресь

Тренер-аналитик «Полесья» Житомир Евгений Гресь резко отреагировал на поражение своей команды от «Динамо» Киев (1:2) в 19-м туре УПЛ.

После финального свистка он опубликовал в Instagram эмоциональный пост со словами: «Позор, а не арбитры» и «Позор».

Возмущение «Полесья» связано с несколькими спорными решениями. В частности, в первом тайме главный арбитр Николай Балакин после просмотра VAR отменил гол Линдона Эмерллаху, зафиксировав фол против Владимира Бражко в начальной фазе атаки.

Еще один резонансный эпизод произошел в конце тайма, когда защитник Динамо Кристиан Биловар пошел в жесткий подкат против Эмерллаху. VAR проверял момент на возможную красную карточку, но динамовец остался на поле.

По теме:
Шахтер, ЛНЗ, Полесье, Динамо. Турнирная таблица УПЛ после 19 туров
Верес – ЛНЗ Черкассы – 0:3. Разгромная победа. Видео голов и обзор матча
Волки кусались, но проиграли с разгромом. ЛНЗ обыграл Верес в Ровно
Евгений Гресь судейство Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Кристиан Биловар Полесье - Динамо Линдон Эмерллаху
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Комментарии 11
Популярные
Новые
Старые
avk2307
А спорт.юа відпрацьовує славно.
У них увже в третьому матеріали спірних моменти тільки два
Коли так трапляється з іншою , більш улюбленою командою, вони весь час додають останнім абзацом думку тієї команди або свою. А тут просто постять.
Ай молодці, 
Ответить
+6
Moonspell
Ну хто там ще у Поліссі не скиглив?
Ответить
+4
----
Не ну понятно. Левый пеналь в ворота Динамо, два пеналя не поставил в ворота Полесья чистых. Я тоже считаю, что житомирян тянули как могли.
Ответить
+3
петр
щас заплачу
Ответить
+3
ViAn
Хотілося б краще поговорити із аналітиком ФК Полісся про цифри цього матчу. Про високий пресинг, про перехоплення на половині суперника, про відсоток виграної силової боротьби, про підбирання і, безумовно, про XG. І зрозуміти, чому Динамо за всіма ключовими показниками має повну перевагу. Це що теж Балакін винен? Чому у Полісся з гри немає жодного моменту із XG вище 0,3, а у Динамо таких моментів 4? Нічія для Полісся була би за величезне щастя, якщо показати об'єктивні цифри. За дикий фарт.
Ответить
+1
easterly
Викладіть увесь перелік хто ще буде там гучно заявляти, будь ласка
Ответить
0
zelc006
Суки, підставного дірявого вутака призначили на судівство. Тут морда Королевського витриндює з кущів!
Ответить
-1
Отаман
Ганьба фк гундяй суркіса та медведчука 
Ответить
-2
Перший Серед Рівних в бані
Полностью согласен!!!
Ответить
-3
MrStepanovM .
важко не погодитись
Ответить
-4
Показать Скрыть 1 ответ
