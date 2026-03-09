Тренер Полесья выступил с громким заявлением: «Это просто позорище»
Гресь – о судействе в матче с «Динамо»
Тренер-аналитик «Полесья» Житомир Евгений Гресь резко отреагировал на поражение своей команды от «Динамо» Киев (1:2) в 19-м туре УПЛ.
После финального свистка он опубликовал в Instagram эмоциональный пост со словами: «Позор, а не арбитры» и «Позор».
Возмущение «Полесья» связано с несколькими спорными решениями. В частности, в первом тайме главный арбитр Николай Балакин после просмотра VAR отменил гол Линдона Эмерллаху, зафиксировав фол против Владимира Бражко в начальной фазе атаки.
Еще один резонансный эпизод произошел в конце тайма, когда защитник Динамо Кристиан Биловар пошел в жесткий подкат против Эмерллаху. VAR проверял момент на возможную красную карточку, но динамовец остался на поле.
