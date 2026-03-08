Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. РОТАНЬ: «Этот арбитр занимался в академии Динамо, кто его назначил?»
Украина. Премьер лига
08 марта 2026, 21:45 | Обновлено 08 марта 2026, 21:46
Тренер «Полесья» не сдержал эмоций после матча с киевлянами

ФК Полесья. Руслан Ротань

Украинский тренер «Полесья» Руслан Ротань прокомментировал судейство в матче 19-го тура УПЛ (1:2).

«Не может лучший арбитр Украины так судить матч такого уровня. А если учесть, что этот рефери когда-то был в академии Динамо Киев и имеет симпатии, то возникают другие вопросы. В таком случае стоит обращаться уже к тем, кто принимает решение о его назначении на такие поединки», – заявил Ротань.

Ранее помощник главного тренера «Полесья» Сергей Кравченко раскритиковал судейство матча с «Динамо» и не сдержал эмоций из-за судейства в поединке.

судейство Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Кристиан Биловар Полесье - Динамо Линдон Эмерллаху Руслан Ротань
Дмитрий Олийченко Источник: YouTube
Муґунот Уух
якщо врахувати, що сам Ротань колись грав за Динамо, то... 
хто його призначив керувати командою в матчі з Динамо?
Ответить
+6
Dynamo1927
Этот вопрос задай Монзуль. Научись проигрывать и удачи вам в игре с шахтарем. 
Кстати Балакин арбитр FIFA.
Ответить
+6
Показать Скрыть 2 ответа
Burevestnik
все вірно каже Ротань!!!
треба було тренера із Житомира!!!
Ответить
+3
Показать Скрыть 4 ответа
avk2307
3 травня 2023 року на трибуні була стаття про помилки арбітру Балакіна ( там їх цілих шість) Спорт юа блокує пряме посилання , але бажаючі гляньте. Дуже цікаво
Ответить
+2
gvs58
Цей тренер (Ротань) грав у Динамо! То що? 😄
Ответить
+2
Показать Скрыть 4 ответа
Прибирач гівна
Люба модерація, користувач з ніком Oleksandr 08.03.2026 о 21:56 написав коментар, який грубо порушує правила спільноти Sport.ua, зокрема пункти щодо розпалювання ворожнечі, використання образливих прізвиськ футбольних клубів («Дирка») та безпідставних політичних звинувачень («ОПЗЖ»), що взагалі не стосуються спортивної тематики. Звертаю вашу увагу, що цей користувач діє як бот: він щодня публікує однотипні образи та провокаційні випади, намагаючись дестабілізувати атмосферу в коментарях і спровокувати конфлікти між вболівальниками. Оскільки це є систематичним порушенням етики спілкування та правил ресурсу щодо спаму й образ, прошу вжити рішучих заходів і застосувати до даного акаунта перманентний бан, щоб зупинити постійний потік токсичного контенту
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
Burevestnik
Ротань сам із Динамо
і на другий тайм дав вказівку
зливати матч на контору!!! ))
Ответить
0
Виктор Алтухов
Прямо як під копіювальну бумагу. Кендзьора  в*іждає в ногу гравцю Зарі, продажний Балакін, тоді, дивиться на екран, все бачить і дає ... жовту картку. Ціна - Динамо бере срібло замість бронзи. Зараз ще й продажний Шурман, Балакін навіть не дивиться момент, і це, можливо, буде коштувати Динамо срібла, а Полісся получить бронзу.
Ответить
-6
Показать Скрыть 1 ответ
sport.UA the best
Шановна адміністрація і модерація улюбленого сайта sport.ua
Звертаю вашу увагу на дії користувача Прибирач Гівна. Нещодавно цього користувача акаунти ви відправили в бан, однак на жаль він зробив собі акаунт Прибирач Гівна і знову вдається до образливих висловлювань ображає і обзиває всіх і бреше, це бан по ір. Подібна поведінка користувача Прибирач Гівна створює вкрай неприємну атмосферу для інших користувачів і суперечить правилам вашого ресурсу. Люба і шановна адміністрація наполегливо прошу якнайшвидше розглянути це питання та вжити відповідних заходів для припинення деструктивної діяльності зазначеного користувача Прибирач Гівна.
Ответить
-9
Показать Скрыть 3 ответа
Перший Серед Рівних в бані
Полностью согласен!
Ответить
-9
Oleksandr
Ось це рубає ОПЗЖ наліво та право 👌 але все по ділу каже Ротань, арбітр в черговий раз витягнув за вуха Дирку 
Ответить
-18
_9Quantum19_UPL💙💛
Треба призначати переграваня матчу з нормальною суддівською бригадою арбітрів. Можливо, запрошувати когось з-за кордону, щоб об'єктивно, чисто та прозоро відсудили цю гру.   
Ответить
-19
Показать Скрыть 2 ответа
