РОТАНЬ: «Этот арбитр занимался в академии Динамо, кто его назначил?»
Тренер «Полесья» не сдержал эмоций после матча с киевлянами
Украинский тренер «Полесья» Руслан Ротань прокомментировал судейство в матче 19-го тура УПЛ (1:2).
«Не может лучший арбитр Украины так судить матч такого уровня. А если учесть, что этот рефери когда-то был в академии Динамо Киев и имеет симпатии, то возникают другие вопросы. В таком случае стоит обращаться уже к тем, кто принимает решение о его назначении на такие поединки», – заявил Ротань.
Ранее помощник главного тренера «Полесья» Сергей Кравченко раскритиковал судейство матча с «Динамо» и не сдержал эмоций из-за судейства в поединке.
хто його призначив керувати командою в матчі з Динамо?
Кстати Балакин арбитр FIFA.
треба було тренера із Житомира!!!
і на другий тайм дав вказівку
зливати матч на контору!!! ))
Звертаю вашу увагу на дії користувача Прибирач Гівна. Нещодавно цього користувача акаунти ви відправили в бан, однак на жаль він зробив собі акаунт Прибирач Гівна і знову вдається до образливих висловлювань ображає і обзиває всіх і бреше, це бан по ір. Подібна поведінка користувача Прибирач Гівна створює вкрай неприємну атмосферу для інших користувачів і суперечить правилам вашого ресурсу. Люба і шановна адміністрація наполегливо прошу якнайшвидше розглянути це питання та вжити відповідних заходів для припинення деструктивної діяльності зазначеного користувача Прибирач Гівна.