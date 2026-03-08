РОТАНЬ: «Этот арбитр занимался в академии Динамо, кто его назначил?»

Украинский тренер «Полесья» Руслан Ротань прокомментировал судейство в матче 19-го тура УПЛ (1:2).

«Не может лучший арбитр Украины так судить матч такого уровня. А если учесть, что этот рефери когда-то был в академии Динамо Киев и имеет симпатии, то возникают другие вопросы. В таком случае стоит обращаться уже к тем, кто принимает решение о его назначении на такие поединки», – заявил Ротань.

Ранее помощник главного тренера «Полесья» Сергей Кравченко раскритиковал судейство матча с «Динамо» и не сдержал эмоций из-за судейства в поединке.