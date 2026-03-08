«Ужас нашего футбола, в шоке». Коуч Полесья не сдержал эмоций после Динамо

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
08 марта 2026, 21:25 | Обновлено 08 марта 2026, 21:53
Сергей Кравченко раскритиковал судейство

ФК Полесья. Сергей Кравченко

Помощник главного тренера «Полесья» Сергей Кравченко раскритиковал судейство матча с «Динамо» (1:2).

«Первый тайм был за нами. Второй тайм – плохой. Будем разбираться. Мне интересно другое, у нас есть VAR. Слава Богу, я не видел повтор этих моментов вживую. Я бы не сдержал эмоций. Это не футбол, это не красная карточка (в моменте с Беловаром), а бордовая. Как его не удалили? Почему отменили гол? Какой фол? Я просто в шоке. Нам говорили, что с судейством все будет хорошо, приезжала Монзуль, говорила, что все будет хорошо. Так что это? У меня нет слов.

У нас были хорошие моменты. Но нам отменили чистый гол. Первый тайм – нам в актив. Второй тайм... я не могу отойти. Балакин – это европейский судья? Скажут, что они будут разбираться, но это ужас, просто ужас нашего футбола», – сказал Кравченко.

Тарас Галишко
Слабенько виглядало Полісся - от і все -  решта це тема про "поганого танцюриста". В тренерів Полісся завжди суддя винен - скільки можна цього триндьожу... Суддя помилявся в обидві сторони, а бокопорив більше суддя на варі... Просто в Полісся немає свого Пономаренка, а єдиний дійсно класний футболіст - це Гуцуляк, а решта - "бий вперед - гол прийде..." Це я говорю як неупереджений нейтральний вболівальник...
Володимир Шевчук
Жах українського футболу це нікчемна гра Полісся сьогодні на футбольному полі. Нуль гольових моментів, захист суцільний провал. І ще більшим жахом буде, якщо в збірну України включать в склад Краснопіра, а не Понамаренка. От це буде справжня ганьба, щодо корумпованості українського футболу на користь Буткевича
😼
Приїджала сама ".. Монзуль, казала, що все буде добре..." клас 
Прибирач гівна
Люба модерація, користувач з ніком Oleksandr 08.03.2026 о 21:40 опублікував коментар, який прямо порушує правила ресурсу Sport.ua. Використання зневажливих прізвиськ на адресу футбольного клубу («Диряві») є неприпустимим проявом неповаги та провокацією конфліктів серед вболівальників. Хочу наголосити, що цей користувач діє за принципом бота: щодня він залишає однотипні образи та токсичні повідомлення, які не несуть жодної конструктивної інформації, а лише засмічують гілки обговорень. Враховуючи систематичний характер цих порушень та ігнорування етичних норм спільноти, наполягаю на застосуванні до даного акаунта перманентного бану. Прошу очистити платформу від постійного спаму та образ з боку цього користувача
fonseka_lox
Ротань та Кравченко два дикуни. Основний ракурс показує, що Біловар пройшов по дотичній
Yaroslav
А як бути із непризначеним пенальті на Волошині в першому таймі?
 А як бути з ударом Гуцуляка ліктем по обличчю Тимчика, за що він ніякої карточки не получив!!!
 А як бути за удар коліном Чоботенко - в голову Пономаренко? Там також ж все без карточки обійшлось.
 Ротань ніколи не вмів програвати...
 У нього конкретно корона голову стиснула...
 А про неадекватного помічника Кравченко взагалі мовчу - вони на пару завжди лізуть в бійки, конфлікт, скандали...
Burevestnik
по ударам по воротах і в створ воріт
Полісся ганебно програло.
Удари (у площину воріт):
Полісся-Динамо  6(4) - 14(7).
В другому таймі Полісся грали
через навіси в штрафну киян.
Зато Роттань - найкращий!!! ))
avk2307
Давно уже пора Балакина и Шурмана списать было еще после Миная и Ворсклы
Костянтин
Та хто постійно ставить Балаболкіна на такі матчі? Балаболкін - 99% скандал у матчі!
ALM
"Все буде добре" - це вона про кротів казала.
naverland
Я давно перестал смотреть деревенский футбол)
Singularis
Переигровка в Ровно.
Перший Серед Рівних в бані
Полностью согласен!
Oleksandr
Абсолютно вірно сказано. Арбітр повністю тягнув Дирявих за вуха
