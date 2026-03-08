«Ужас нашего футбола, в шоке». Коуч Полесья не сдержал эмоций после Динамо

Помощник главного тренера «Полесья» Сергей Кравченко раскритиковал судейство матча с «Динамо» (1:2).

«Первый тайм был за нами. Второй тайм – плохой. Будем разбираться. Мне интересно другое, у нас есть VAR. Слава Богу, я не видел повтор этих моментов вживую. Я бы не сдержал эмоций. Это не футбол, это не красная карточка (в моменте с Беловаром), а бордовая. Как его не удалили? Почему отменили гол? Какой фол? Я просто в шоке. Нам говорили, что с судейством все будет хорошо, приезжала Монзуль, говорила, что все будет хорошо. Так что это? У меня нет слов.

У нас были хорошие моменты. Но нам отменили чистый гол. Первый тайм – нам в актив. Второй тайм... я не могу отойти. Балакин – это европейский судья? Скажут, что они будут разбираться, но это ужас, просто ужас нашего футбола», – сказал Кравченко.