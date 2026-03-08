«Ужас нашего футбола, в шоке». Коуч Полесья не сдержал эмоций после Динамо
Сергей Кравченко раскритиковал судейство
Помощник главного тренера «Полесья» Сергей Кравченко раскритиковал судейство матча с «Динамо» (1:2).
«Первый тайм был за нами. Второй тайм – плохой. Будем разбираться. Мне интересно другое, у нас есть VAR. Слава Богу, я не видел повтор этих моментов вживую. Я бы не сдержал эмоций. Это не футбол, это не красная карточка (в моменте с Беловаром), а бордовая. Как его не удалили? Почему отменили гол? Какой фол? Я просто в шоке. Нам говорили, что с судейством все будет хорошо, приезжала Монзуль, говорила, что все будет хорошо. Так что это? У меня нет слов.
У нас были хорошие моменты. Но нам отменили чистый гол. Первый тайм – нам в актив. Второй тайм... я не могу отойти. Балакин – это европейский судья? Скажут, что они будут разбираться, но это ужас, просто ужас нашего футбола», – сказал Кравченко.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команда Скрипника была безжалостной по отношению к аутсайдеру УПЛ
Украинский нападающий вновь поразил ворота подопечных Руслана Ротаня
А як бути з ударом Гуцуляка ліктем по обличчю Тимчика, за що він ніякої карточки не получив!!!
А як бути за удар коліном Чоботенко - в голову Пономаренко? Там також ж все без карточки обійшлось.
Ротань ніколи не вмів програвати...
У нього конкретно корона голову стиснула...
А про неадекватного помічника Кравченко взагалі мовчу - вони на пару завжди лізуть в бійки, конфлікт, скандали...
Полісся ганебно програло.
Удари (у площину воріт):
Полісся-Динамо 6(4) - 14(7).
В другому таймі Полісся грали
через навіси в штрафну киян.
Зато Роттань - найкращий!!! ))