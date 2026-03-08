Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Не можешь бороться». Ротань раскритиковал судейство матча Полесье – Динамо
Украина. Премьер лига
08 марта 2026, 21:08 | Обновлено 08 марта 2026, 21:14
1633
7

«Не можешь бороться». Ротань раскритиковал судейство матча Полесье – Динамо

Коуч житомирской команды прокомментировал поражение от «бело-синих»

08 марта 2026, 21:08 | Обновлено 08 марта 2026, 21:14
1633
7 Comments
«Не можешь бороться». Ротань раскритиковал судейство матча Полесье – Динамо
ФК Полесье. Руслан Ротань

Украинский тренер «Полесья» Руслан Ротань прокомментировал поражение его подопечных от «Динамо» (1:2) в матче 19-го тура УПЛ, а также раскритиковал судейство:

– Что не так пошло у вашей команды по ходу встречи. Вроде бы неплохое начало, но потом два пропущенных мяча. Как уже успели это проанализировать?

– Можно встречный вопрос? Должно пойти так в решениях арбитра, когда он принимает такие решения? Можем сейчас говорить о двух вещах: решения судей, который, как я считаю, повлияли на результат, и моя команда. за мою команду я готов отвечать. Это психологическое состояние, когда ты понимаешь, что тебя можно бить, соперник становится еще агрессивнее, а ты не можешь бороться с этой командой, ибо ей можно больше. Я думаю, вы все видели и разбирались в моментах и то, как они повлияли на игру.

– Первый момент – отмененный гол Эмерллаху. Второй – потенциальная красная карточка Биловара. Вы это имеете ввиду или что-то еще?

– Конечно. Больше и не нужно ничего. Я считаю, что счет должен быть 2:0 в первой тайме и игра была б другой. Что касается наших ошибок, то мы разберемся, сегодня с командой говорили о надежности, о том, что есть моменты, где нужна надежность, где нужно играть в одно касание и выжимать из своей штрафной. Первый гол совсем нелогичный, это несчастье пришло от того, что ты поднимаешь руки, когда борешься, ты боишься сфолить, когда судья отдает предпочтение второй команде. Это психология матча. Второй тайм у нас совсем не получился, я это команде сказал в глаза Я принимаю результат таким, какой он есть. Мы не были командой с искрой в глазах, в сердце. Так первый и второй тайм отличаться не может, что касается качества игры. Мы это с командой обсудим. Психология это такой момент, где игрок понимает, что он не может быть наглым, не может действовать жестко, ибо его накажут.

– Как считаете, был ли пенальти в моменте с Волошиным и Крушинским?

– Я не хочу сказать, что его не было. Если он был, то пусть арбитр его ставит. Если ы смотрели весь матч, то вы должны сказать, что такого недолжно быть.

По теме:
«Ужас нашего футбола, я в шоке» Куоч Полесья не сдержал эмоций после Динамо
Динамовцы первыми покорили 1000-голевой рубеж на чужих полях
Олег Саленко дал комментарий после игры Полесье – Динамо
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Полесье - Динамо Руслан Ротань судейство Кристиан Биловар Линдон Эмерллаху
Даниил Кирияка Источник: YouTube
Оцените материал
(17)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Свитолина дожала 55-ю ракетку мира и пробилась в 1/16 финала Индиан-Уэллс
Теннис | 08 марта 2026, 09:20 17
Свитолина дожала 55-ю ракетку мира и пробилась в 1/16 финала Индиан-Уэллс
Свитолина дожала 55-ю ракетку мира и пробилась в 1/16 финала Индиан-Уэллс

Элина одержала непростую стартовую победу на тысячнике, выбив Лауру Зигемунд

Матч между Полесьем и Динамо был прерван
Футбол | 08 марта 2026, 20:07 0
Матч между Полесьем и Динамо был прерван
Матч между Полесьем и Динамо был прерван

Всему виной воздушная тревога в Житомирской области

Источник: Лунин одобрил свой трансфер в европейский гранд
Футбол | 07.03.2026, 20:48
Источник: Лунин одобрил свой трансфер в европейский гранд
Источник: Лунин одобрил свой трансфер в европейский гранд
Игорь СУРКИС: «Я без раздумий пригласил бы его тренировать Динамо»
Футбол | 08.03.2026, 08:46
Игорь СУРКИС: «Я без раздумий пригласил бы его тренировать Динамо»
Игорь СУРКИС: «Я без раздумий пригласил бы его тренировать Динамо»
Снигур не сумела завоевать трофей в Трнаве, проиграв в финале первой сеяной
Теннис | 08.03.2026, 13:31
Снигур не сумела завоевать трофей в Трнаве, проиграв в финале первой сеяной
Снигур не сумела завоевать трофей в Трнаве, проиграв в финале первой сеяной
Комментарии 8
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
VVL
Давайте чесно. Два епізоди вирішено на користь Динамо - відміна першого гола 50/50) і червона Біловара(можна було давати при бажані ). Три епізоди вирішено на користь Полісся - шаровий пеналь (мяч з метра вискочив, руки природньо після бортьби залишились, не збільшують тіло, мяч в корпус шов), не дали 100% пеналь на Волошині (сзаду удар в ногу) і червону Чоботенку, яка червоніше Біловарної десь в 3 рази, бо це голова і удар коліном взагалі був спеціальний, в той час як Біловар хоча б в мяч спочатку зіграв. Тож в цілому купа помилок з підсумком на користь Полісся. А ще купа малих, не давали жовті Поліссю, очевидні аути і кутові киянам не давали тощо.  Але бревно в своєму оці бачити ні за що не будуть
Ответить
+3
Dovbush
По червоній згоден. Пенальті? ігрок атаки робить рух вбік і м'яч потрапляє в руку захиснику, яка була в природньому положенні, ігрок рухався а не стояв. Незарахований м'яч - це футбол, а невільна боротьба. Повинен був пенальті, коли Пономаренко валив Чоботенка у власному карному майданчику. А пенальті на Волошині, коли захисник руками його штовхнув? І груба гра з ризиком нанести травму - удар Чоботенка по голові Пономаренка. Якщо по помилках суддів, то все одно результативних помилок +1 на користь Полісся. Червона - це ще треба забити. А Ротань в черговий раз довів, що не вміє програвати. Винні відразу всі - судді, поле, суперники, коні, вівці. 
Ответить
+2
Фанькин Кот
Откуда 2-0 ? Наш Ротань посчитал забитый левый пеналь? 
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
sania
На мою думку спіймав запару ВАР арбітр. Коли Балакіна погукали передивитись гол він вже не міг проігнорувати порушення на Бражкові, яке все ж таки було. І чим далі тим більше. Те саме і стосовно руки Коробова. А далі помилка за помилкою і всі ВАРівські.
Ответить
0
Saar
Попали випадково в топ -3 і повірив у себе.  Вам, взагалі, пощастило мати такий рахунок!
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Alexey75
Всё по делу 
Ответить
-2
Популярные новости
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Это незаконно для бокса. Он может ему сильно навредить»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Это незаконно для бокса. Он может ему сильно навредить»
07.03.2026, 21:40 1
Бокс
Майк ТАЙСОН: «Говорите, что хотите, но сейчас это лучший супертяж»
Майк ТАЙСОН: «Говорите, что хотите, но сейчас это лучший супертяж»
07.03.2026, 05:42
Бокс
Йожеф САБО: «Они вывезли их за границу, в Украину уже не вернутся»
Йожеф САБО: «Они вывезли их за границу, в Украину уже не вернутся»
07.03.2026, 05:32 9
Футбол
Вратарь сборной Украины может перейти в один из крупнейших клубов мира
Вратарь сборной Украины может перейти в один из крупнейших клубов мира
07.03.2026, 09:55 13
Футбол
Супер-Пидручный! Украина повторила лучший результат сезона КМ в эстафете
Супер-Пидручный! Украина повторила лучший результат сезона КМ в эстафете
07.03.2026, 17:58 2
Биатлон
Сергей Ребров выбрал сборную, которую готов возглавить после Украины
Сергей Ребров выбрал сборную, которую готов возглавить после Украины
07.03.2026, 11:10 33
Футбол
Руслан РОТАНЬ: «Неприятно проигрывать Динамо с таким счетом, я согласен»
Руслан РОТАНЬ: «Неприятно проигрывать Динамо с таким счетом, я согласен»
07.03.2026, 13:33
Футбол
Олейникова и Калинина в трех сетах определили чемпионку WTA 125 в Анталье
Олейникова и Калинина в трех сетах определили чемпионку WTA 125 в Анталье
08.03.2026, 14:29 14
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем