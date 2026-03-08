«Не можешь бороться». Ротань раскритиковал судейство матча Полесье – Динамо

Украинский тренер «Полесья» Руслан Ротань прокомментировал поражение его подопечных от «Динамо» (1:2) в матче 19-го тура УПЛ, а также раскритиковал судейство:

– Что не так пошло у вашей команды по ходу встречи. Вроде бы неплохое начало, но потом два пропущенных мяча. Как уже успели это проанализировать?

– Можно встречный вопрос? Должно пойти так в решениях арбитра, когда он принимает такие решения? Можем сейчас говорить о двух вещах: решения судей, который, как я считаю, повлияли на результат, и моя команда. за мою команду я готов отвечать. Это психологическое состояние, когда ты понимаешь, что тебя можно бить, соперник становится еще агрессивнее, а ты не можешь бороться с этой командой, ибо ей можно больше. Я думаю, вы все видели и разбирались в моментах и то, как они повлияли на игру.

– Первый момент – отмененный гол Эмерллаху. Второй – потенциальная красная карточка Биловара. Вы это имеете ввиду или что-то еще?

– Конечно. Больше и не нужно ничего. Я считаю, что счет должен быть 2:0 в первой тайме и игра была б другой. Что касается наших ошибок, то мы разберемся, сегодня с командой говорили о надежности, о том, что есть моменты, где нужна надежность, где нужно играть в одно касание и выжимать из своей штрафной. Первый гол совсем нелогичный, это несчастье пришло от того, что ты поднимаешь руки, когда борешься, ты боишься сфолить, когда судья отдает предпочтение второй команде. Это психология матча. Второй тайм у нас совсем не получился, я это команде сказал в глаза Я принимаю результат таким, какой он есть. Мы не были командой с искрой в глазах, в сердце. Так первый и второй тайм отличаться не может, что касается качества игры. Мы это с командой обсудим. Психология это такой момент, где игрок понимает, что он не может быть наглым, не может действовать жестко, ибо его накажут.

– Как считаете, был ли пенальти в моменте с Волошиным и Крушинским?

– Я не хочу сказать, что его не было. Если он был, то пусть арбитр его ставит. Если ы смотрели весь матч, то вы должны сказать, что такого недолжно быть.