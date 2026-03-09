Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тибо Куртуа возглавляет важный статистический вратарский рейтинг ЛЧ
Лига чемпионов
09 марта 2026, 19:12 |
226
0

Тибо Куртуа возглавляет важный статистический вратарский рейтинг ЛЧ

Голкипер Реала предотвратил наибольшее количество пропущенных мячей среди всех вратарей турнира

09 марта 2026, 19:12 |
226
0
Тибо Куртуа возглавляет важный статистический вратарский рейтинг ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

Бельгийский голкипер мадридского Реала Тибо Куртуа, согласно данным известного статистического портала Opta, предотвратил 14.2 пропущенных гола в Лиге чемпионов, начиная с финала 2022 года.

Это лучший показатель среди всех вратарей турнира за данный период.

Куртуа за это время пропустил 39 голов, а ожидаемый показатель пропущенных голов xGOT составил 53.2 гола.

На втором месте в данном вратарском рейтинге расположился Ян Зоммер из Интера (11.4), третьим идеи Грегор Кобель из дортмундской Боруссии (8.5).

Напомним, что Тибо Куртуа вместе с Реалом в 1/8 финала Лиги чемпионов сыграет против Манчестер Сити.

Вратари с лучшим показателем предотвращения пропущенных мячей в Лиге чемпионов, начиная с финала 2022 года (включительно), согласно статистическому порталу Opta

  • 14.2 – Тибо Куртуа (Реал), 39 пропущенных мячей, ожидаемый показатель пропущенных голов xGOT – 53.2
  • 11.4 – Ян Зоммер (Интер), 35 пропущенных мячей, ожидаемый показатель пропущенных голов xGOT – 46.4
  • 8.5 – Грегор Кобель (Боруссия Дортмунд), 49 пропущенных мячей, ожидаемый показатель пропущенных голов xGOT – 57.5
  • 6.1 – Ник Поуп (Ньюкасл Юнайтед), 11 пропущенных мячей, ожидаемый показатель пропущенных голов xGOT – 17.1
  • 6.1 – Давид Райя (Арсенал), 18 пропущенных мячей, ожидаемый показатель пропущенных голов xGOT – 24.1
По теме:
ФОТО. Мбаппе заметили с одной из самых красивых актрис Испании
5 игроков достигли 25+ результативных действий в топ-5 лигах в сезоне
5–5–5. Идеальная предыстория поединка между Реалом и Манчестер Сити в ЛЧ
Лига чемпионов статистика Тибо Куртуа Реал Мадрид Ян Зоммер Грегор Кобель Ник Поуп Давид Райя
Сергей Турчак Источник: Instagram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Полесье выступили с заявлением после скандального матча с Динамо
Футбол | 09 марта 2026, 09:23 44
В Полесье выступили с заявлением после скандального матча с Динамо
В Полесье выступили с заявлением после скандального матча с Динамо

Александр Денисов раскритиковал судейство

Турнирная таблица УПЛ. Шахтер оторвался, Динамо приблизилось к Полесью
Футбол | 09 марта 2026, 06:23 7
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер оторвался, Динамо приблизилось к Полесью
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер оторвался, Динамо приблизилось к Полесью

В центральном матче тура киевская команда выиграла в Житомире, 2:1

«Ужас нашего футбола, в шоке». Коуч Полесья не сдержал эмоций после Динамо
Футбол | 09.03.2026, 08:11
«Ужас нашего футбола, в шоке». Коуч Полесья не сдержал эмоций после Динамо
«Ужас нашего футбола, в шоке». Коуч Полесья не сдержал эмоций после Динамо
Иван ФЕДЫК: «Кадровая ситуация пока неутешительная»
Футбол | 09.03.2026, 19:01
Иван ФЕДЫК: «Кадровая ситуация пока неутешительная»
Иван ФЕДЫК: «Кадровая ситуация пока неутешительная»
Бывший арбитр ФИФА рассказал, было ли удаление в матче Полесье – Динамо
Футбол | 09.03.2026, 13:01
Бывший арбитр ФИФА рассказал, было ли удаление в матче Полесье – Динамо
Бывший арбитр ФИФА рассказал, было ли удаление в матче Полесье – Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
КЛИЧКО: «Не недооценивайте его, он может зайти очень далеко»
КЛИЧКО: «Не недооценивайте его, он может зайти очень далеко»
09.03.2026, 02:22 4
Бокс
Воспитанник помог во время экзамена. Динамо обыграло Полесье в Житомире
Воспитанник помог во время экзамена. Динамо обыграло Полесье в Житомире
08.03.2026, 20:27 188
Футбол
Cкандал в УПЛ: на матч было поставлено 450 тысяч долларов
Cкандал в УПЛ: на матч было поставлено 450 тысяч долларов
08.03.2026, 09:16 19
Футбол
Полесье – Динамо – 1:2. Дубль Пономаренко. Видео голов и обзор матча
Полесье – Динамо – 1:2. Дубль Пономаренко. Видео голов и обзор матча
08.03.2026, 20:35 2
Футбол
Супер-Пидручный! Украина повторила лучший результат сезона КМ в эстафете
Супер-Пидручный! Украина повторила лучший результат сезона КМ в эстафете
07.03.2026, 17:58 2
Биатлон
Игорь СУРКИС: «Я не понимаю, для чего он вообще нужен Динамо»
Игорь СУРКИС: «Я не понимаю, для чего он вообще нужен Динамо»
09.03.2026, 08:54 9
Футбол
Ребров заговорил о Зеленском. Тренер получил звонок от президента
Ребров заговорил о Зеленском. Тренер получил звонок от президента
09.03.2026, 09:44 1
Футбол
Игорь СУРКИС: «Я без раздумий пригласил бы его тренировать Динамо»
Игорь СУРКИС: «Я без раздумий пригласил бы его тренировать Динамо»
08.03.2026, 08:46 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем