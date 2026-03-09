Тибо Куртуа возглавляет важный статистический вратарский рейтинг ЛЧ
Голкипер Реала предотвратил наибольшее количество пропущенных мячей среди всех вратарей турнира
Бельгийский голкипер мадридского Реала Тибо Куртуа, согласно данным известного статистического портала Opta, предотвратил 14.2 пропущенных гола в Лиге чемпионов, начиная с финала 2022 года.
Это лучший показатель среди всех вратарей турнира за данный период.
Куртуа за это время пропустил 39 голов, а ожидаемый показатель пропущенных голов xGOT составил 53.2 гола.
На втором месте в данном вратарском рейтинге расположился Ян Зоммер из Интера (11.4), третьим идеи Грегор Кобель из дортмундской Боруссии (8.5).
Напомним, что Тибо Куртуа вместе с Реалом в 1/8 финала Лиги чемпионов сыграет против Манчестер Сити.
Вратари с лучшим показателем предотвращения пропущенных мячей в Лиге чемпионов, начиная с финала 2022 года (включительно), согласно статистическому порталу Opta
- 14.2 – Тибо Куртуа (Реал), 39 пропущенных мячей, ожидаемый показатель пропущенных голов xGOT – 53.2
- 11.4 – Ян Зоммер (Интер), 35 пропущенных мячей, ожидаемый показатель пропущенных голов xGOT – 46.4
- 8.5 – Грегор Кобель (Боруссия Дортмунд), 49 пропущенных мячей, ожидаемый показатель пропущенных голов xGOT – 57.5
- 6.1 – Ник Поуп (Ньюкасл Юнайтед), 11 пропущенных мячей, ожидаемый показатель пропущенных голов xGOT – 17.1
- 6.1 – Давид Райя (Арсенал), 18 пропущенных мячей, ожидаемый показатель пропущенных голов xGOT – 24.1
