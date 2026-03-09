Тибо Куртуа возглавляет важный статистический вратарский рейтинг ЛЧ

Бельгийский голкипер мадридского Реала Тибо Куртуа, согласно данным известного статистического портала Opta, предотвратил 14.2 пропущенных гола в Лиге чемпионов, начиная с финала 2022 года.

Это лучший показатель среди всех вратарей турнира за данный период.

Куртуа за это время пропустил 39 голов, а ожидаемый показатель пропущенных голов xGOT составил 53.2 гола.

На втором месте в данном вратарском рейтинге расположился Ян Зоммер из Интера (11.4), третьим идеи Грегор Кобель из дортмундской Боруссии (8.5).

Напомним, что Тибо Куртуа вместе с Реалом в 1/8 финала Лиги чемпионов сыграет против Манчестер Сити.

Вратари с лучшим показателем предотвращения пропущенных мячей в Лиге чемпионов, начиная с финала 2022 года (включительно), согласно статистическому порталу Opta