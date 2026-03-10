ЛНЗ может подписать хавбека Вереса

Украинский полузащитник «Вереса» Дмитрий Годя может продолжить карьеру в черкасском ЛНЗ. ОБ этом сообщает телеграм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».

По информации источника, главный тренер ЛНЗ Виталий Пономарев хотел бы видеть 20-летнего футболиста в команде. При этом о переговорах пока речи не идет.

В текущем сезоне на счету Дмитрия Годи 12 сыгранных матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых он не успел отличиться ни одним результативным действием. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 200 тысяч евро.

Ранее ЛНЗ официально дозаявил на сезон новичка-легионера из Нигерии.