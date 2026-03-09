Заховайло похвалил Динамо после игры с Полесьем: «Есть претензии к рефери»

Известний футбольний агент Вячеслав Заховайло похвалил футболистов киевского Динамо после игры с Полесьем (2:1) в 19 туре УПЛ.

«Именно сегодня состоялся первый матч на основании которого возможно рассуждать об изменениях в стиле игры Динамо.

На мой взгляд Динамо потихоньку начало возврат к своим заводским настройкам образца восьмидесятых прошлого столетья. И это в хорошем смысле…

Интенсивно на мяче, с большим беговым объёмом работы. Желанием играть вертикально с быстрым переходом а атаку. Оборона стала более организована в центре. Я уверен, это наше потерянное киевское ДНК. Может это поспешные выводы с моей стороны, но мне хочется в это верить.

Соглашусь. До идеала ещё очень далеко. Пришли молодые, дай Бог им набираться опыта. Но небольшие изменение уже просматриваются. По ходу игры есть претензии к рефери. Специалисты дадут оценку лучше чем я», – написал Заховайло.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Полесье занимает третье место турнирной таблицы, имея в своем активе 36 турнирных баллов после 19 сыгранных матчей. Динамо находится на 4 строчке с 35 баллами.